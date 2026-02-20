Cuatro profesionales del Hospital Castro Rendón fueron acusados de homicidio culposo por la muerte de una recién nacida el 21 de enero de 2023. La fiscalía sostiene que actuaron con impericia y negligencia durante la atención obstétrica y neonatal, lo que derivó en un cuadro de sufrimiento fetal y fallo multiorgánico de la bebé. La jueza avaló la formulación de cargos, que incluyen a una ginecóloga, dos licenciadas en obstetricia y una pediatra.

En una audiencia de formulación de cargos realizada este viernes en la Ciudad Judicial, el fiscal del caso Andrés Azar acusó a cuatro profesionales del Hospital Castro Rendón por la muerte de una recién nacida, ocurrida el 21 de enero de 2023.

El representante del Ministerio Público Fiscal les atribuyó a A.P, N.M, L.G, y E.S.M, que, en su carácter de médicas y licenciadas en obstetricia, actuaron con impericia, negligencia y falta de diligencia durante la atención obstétrica y neonatal brindada una mujer que cursaba la semana 39 de embarazo.

De acuerdo con la acusación, las omisiones e intervenciones inadecuadas derivaron en el fallecimiento de la víctima recién nacida, ocurrido a las 15, en el Hospital Castro Rendón.

La teoría del caso

El día mencionado, A.P, médica ginecóloga responsable de la cesárea, dispuso la finalización del embarazo por inducción sin causa obstétrica que la justificara y omitió realizar monitoreo fetal intraparto durante un lapso crítico de más de tres horas, además de no registrar adecuadamente las prácticas efectuadas y de confeccionar el parte quirúrgico con demora.

En cuanto a N.M, licenciada en obstetricia que asistió el trabajo de parto, la fiscalía sostuvo que participó en la administración de oxitocina sin monitoreo fetal simultáneo, incumpliendo protocolos de seguridad, y omitió dejar constancia en la historia clínica de las evaluaciones periódicas del estado fetal.

Respecto de L.G, médica pediatra a cargo de la atención neonatal inmediata, se indicó que recibió a la recién nacida con signos de depresión grave y aspiración meconial y no realizó maniobras avanzadas de reanimación, ni dispuso el traslado inmediato a terapia intensiva neonatal, además de incumplir los deberes de registro.

Finalmente a E.S.M, licenciada en obstetricia que intervino en la vigilancia del trabajo de parto, le atribuyó no haber efectuado controles de signos vitales maternos y fetales en un período crítico, no informar de manera inmediata las anomalías detectadas, ni dejar registros escritos de su actuación.

Como consecuencia de estas conductas, la recién nacida sufrió un cuadro de sufrimiento fetal agudo con aspiración de líquido meconial, que derivó en encefalopatía neonatal y falla multiorgánica, provocando su fallecimiento.

La calificación legal que Azar le atribuyó a las cuatro galenas es homicidio culposo en carácter de coautoras. La jueza de garantías Natalia Pelosso, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la formulación de cargos de acuerdo a los términos expuestos por la fiscalía.