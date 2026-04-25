Vecinos de Villa La Angostura detectaron nuevos intentos de estafa en los que desconocidos utilizan el nombre del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). La maniobra apunta a obtener datos personales, claves de acceso y dinero mediante engaños telefónicos.

Según informó el organismo provincial, los llamados simulan provenir de personal oficial. Quienes contactan a las víctimas anuncian supuestos cortes del servicio eléctrico, deudas pendientes o trámites urgentes para generar preocupación y acelerar una respuesta.

Los delincuentes buscan datos sensibles

En varios casos, los estafadores que se hacen pasar por personal del EPEN, piden códigos de verificación enviados por aplicaciones como WhatsApp. También solicitan información bancaria o intentan convencer a la persona para que realice pagos inmediatos.

La advertencia no alcanza solo a usuarios particulares. Desde el ente energético indicaron que también se registraron intentos dirigidos a instituciones, entre ellas centros de salud de la Región de los Lagos.

El organismo recordó cómo trabaja su personal

Desde el EPEN aclararon que no realiza llamados para pedir claves, códigos de seguridad ni transferencias de dinero. Tampoco envía enlaces para completar trámites por teléfono o mensajería.

Además, remarcaron que el personal solamente concurre a domicilios cuando existe un reclamo previo y que los trabajadores se presentan identificados, al igual que los vehículos oficiales.

Frente a este escenario, recomendaron cortar la comunicación ante cualquier sospecha, no entregar información privada y consultar únicamente por canales oficiales. La modalidad creció en distintas localidades de Neuquén y las autoridades insisten en que la prevención sigue siendo la principal defensa.