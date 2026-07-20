Si había dudas sobre cuál es el destino estrella de estas vacaciones de invierno, los números del aeropuerto de San Carlos de Bariloche las despejan de inmediato. La ciudad vive jornadas de intenso movimiento turístico, con aviones que aterrizan prácticamente durante todo el día y una ocupación hotelera que ya llegó al 85%.

Solo entre el sábado y el lunes están previstas 99 operaciones aéreas: 35 vuelos el sábado, otros 35 el domingo y 29 el lunes. El incesante movimiento convierte al aeropuerto barilochense en uno de los de mayor actividad del país durante el receso invernal.

Desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, pero también desde San Pablo, Belo Horizonte, Porto Alegre y Santiago de Chile, miles de pasajeros llegan para disfrutar de la nieve, los centros de esquí, la gastronomía y los paisajes de la cordillera rionegrina.

La conectividad está sostenida por Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART, LATAM, GOL, Azul y SKY, que mantienen una de las programaciones más importantes de la temporada.

"La conectividad es uno de los grandes motores de esta temporada. Tener hasta 35 vuelos diarios demuestra el enorme interés que genera nuestra cordillera y permite que miles de personas lleguen para disfrutar de la nieve, la gastronomía, los paisajes y todas las experiencias que ofrece la región andina. Estos números reflejan que Río Negro sigue siendo uno de los destinos preferidos para vivir el invierno", destacó la secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda.

El movimiento no solo se refleja en el aeropuerto. Las calles del centro, el Cerro Catedral, las chocolaterías y los principales paseos turísticos muestran una ciudad repleta de visitantes que aprovechan el receso escolar para disfrutar de la nieve.

Mientras tanto, desde la Secretaría de Turismo provincial continúan las tareas de habilitación y fiscalización de alojamientos y prestadores turísticos para garantizar que quienes llegan a Río Negro encuentren servicios habilitados, seguros y con respaldo legal.