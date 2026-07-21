Salud de Río Negro descartó este lunes un posible brote de leptospirosis en Bariloche, luego de que los primeros análisis confirmatorios realizados a dos trabajadores del vertedero municipal arrojaran resultado negativo. Las autoridades precisaron que las muestras fueron derivadas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni” de Santa Fe, donde se completó la primera etapa de estudios. “Los dos casos iniciales quedaron oficialmente descartados”, señalaron desde el área de vigilancia sanitaria.

La investigación epidemiológica continúa con otros ocho trabajadores del predio, cuyas muestras serán enviadas este martes a laboratorios especializados. Los resultados se esperan para la próxima semana. “Ninguno de los agentes involucrados presenta síntomas compatibles con la enfermedad. La alerta surgió a partir de análisis de rutina que arrojaron valores que requerían estudios específicos para descartar falsos positivos”, explicaron las autoridades.

Se recordó que la leptospirosis no se transmite de persona a persona, sino únicamente por contacto con agua, suelo u objetos contaminados con orina de roedores o perros infectados. Por ese motivo, los casos sospechosos no requieren aislamiento.

Aunque no es una enfermedad habitual en la región y no existen antecedentes recientes de contagios humanos en Bariloche, la detección previa en animales mantiene activa la recomendación de utilizar elementos de protección personal en áreas de riesgo. “La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar contagios”, remarcaron.

La información oficial busca llevar tranquilidad a la población y garantizar transparencia en el manejo de la situación.