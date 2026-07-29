Un auto Honda Civic chocó violentamente contra un árbol sobre la avenida Keidel al 1200, en la ciudad de Plaza Huincul. El vehículo estaba ocupado por dos jóvenes, quienes resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancia al hospital, donde permanecen internados. El impacto fue de tal magnitud que el árbol quedó quebrado.

El accidente ocurrió este miércoles por la noche cuando el automóvil circulaba en sentido Cutral Co–Plaza Huincul. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el árbol ubicado en el boulevar de la avenida.

Los dos jóvenes fueron asistidos por emergencias y permanecen internados mientras avanzan las investigaciones del accidente. Foto: gentileza Cutral Co al Instante.

Tras el fuerte choque, personal de emergencias asistió a los dos ocupantes y los derivó al centro de salud para recibir atención médica.

Según relataron testigos a Cutral Co al Instante, momentos antes del choque los ocupantes del Honda Civic venían intercambiando palabras con los pasajeros de una Renault Duster gris. Siempre de acuerdo con esos testimonios, la camioneta se detuvo tras el siniestro, aunque minutos después sus ocupantes se retiraron del lugar.

Personal policial y de salud trabajó en la escena realizando las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existió la participación de otro vehículo en el siniestro.