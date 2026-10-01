Un joven de 19 años murió este martes en Posadas, Misiones, luego de descompensarse durante un allanamiento policial. Según las primeras actuaciones, habría intentado ocultar e ingerir el contenido de un envoltorio que llevaba consigo cuando los efectivos ingresaron a la casa.

El procedimiento comenzó alrededor de las 6:30 en una propiedad, en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente una hora antes de confirmar su fallecimiento.

La sustancia encontrada en el envoltorio sería cocaína, aunque todavía no fue confirmado mediante una pericia química. La Justicia también busca establecer con precisión cuál fue la causa de la muerte.

El allanamiento comenzó por una investigación de robos

La medida judicial se originó a partir de distintas investigaciones por delitos contra la propiedad. Las tareas realizadas previamente habían permitido establecer que en el inmueble podrían encontrarse televisores y otros elementos presuntamente sustraídos.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 3ª y de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, con apoyo del Grupo de Intervención Rápida (GIR), presencia judicial y un testigo.

Durante la irrupción, los policías observaron que el joven habría intentado ocultar una bolsa al ingerir su contenido.

Poco después comenzó a descompensarse y expulsó de su boca un fragmento de bolsa con restos de una sustancia que podría ser cocaína, además de manchas que aparentaban ser sangre.

El joven fue trasladado al Hospital Madariaga

Ante la descompensación, los efectivos trasladaron al joven de inmediato al sector de emergencias del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

Allí permaneció durante aproximadamente una hora mientras el personal médico realizaba maniobras de reanimación. Finalmente, se confirmó su fallecimiento.

La secuencia ocurrida dentro de la vivienda y los minutos posteriores forman ahora parte de la investigación judicial.

Qué se investiga sobre la sustancia y la causa de muerte

Tras el fallecimiento, la Justicia ordenó nuevas medidas para reconstruir lo ocurrido.

Entre ellas, se solicitaron informes a la comisaría interviniente y al GIR, además de la historia clínica del Hospital Madariaga. También deberán realizarse pericias para determinar la naturaleza exacta de la sustancia y establecer de manera fehaciente la causa del fallecimiento.

La investigación también busca determinar las circunstancias previas al episodio y si existían antecedentes relacionados con el consumo de estupefacientes.

Por el momento, cualquier vínculo causal entre la sustancia presuntamente ingerida y la muerte debe ser considerado una hipótesis a verificar, hasta que estén disponibles los resultados de las pericias.

Qué encontraron los investigadores en la vivienda

Durante el allanamiento fueron secuestrados diversos elementos cuya procedencia deberá ser establecida.

Los investigadores realizarán tareas de reconocimiento y verificación para determinar si esos objetos están relacionados con las investigaciones por delitos contra la propiedad que habían motivado el procedimiento.

La causa, por lo tanto, tiene dos líneas que deberán ser reconstruidas: por un lado, el origen de los elementos buscados durante el allanamiento y, por otro, las circunstancias que terminaron provocando la muerte del joven.

Una investigación con dos puntos clave por resolver

El caso deja, hasta ahora, dos interrogantes centrales.

El primero es qué sustancia había dentro del envoltorio que el joven habría ingerido. Las primeras observaciones apuntaron a una sustancia compatible con cocaína, pero la confirmación dependerá del análisis correspondiente.

El segundo es qué provocó exactamente el fallecimiento. La autopsia, la historia clínica y las pericias toxicológicas serán determinantes para establecer si existió una relación directa entre la sustancia ingerida y la muerte.

¿Qué pasará en los próximos días?

La Justicia continuará recopilando testimonios, informes policiales y documentación médica, mientras aguarda los resultados de las pericias.

También deberá reconstruirse con precisión la secuencia desde el ingreso de los efectivos a la vivienda hasta la descompensación y posterior traslado al hospital.

El antecedente del allanamiento y la droga como línea de investigación

Los allanamientos vinculados con investigaciones por drogas y otros delitos suelen generar causas paralelas cuando durante los procedimientos aparecen nuevos elementos que requieren pericias. En este caso, sin embargo, el operativo no se había iniciado originalmente por una investigación de narcotráfico, sino por posibles delitos contra la propiedad.

Ese dato permite diferenciar el origen de la medida judicial de la hipótesis posterior relacionada con la sustancia que habría ingerido el joven.

En Neuquén y Río Negro, Mejor Informado también ha cubierto distintos procedimientos en los que investigaciones por robos, amenazas u otros delitos derivaron en el hallazgo de estupefacientes. Por ejemplo, en enero de 2025 un allanamiento iniciado por una denuncia de robo terminó con el secuestro de armas, municiones, droga y plantas de marihuana.

Más recientemente, en Plottier, una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas derivó en allanamientos y el secuestro de droga, con dos personas detenidas.

Estos antecedentes sirven como contexto sobre la dinámica de los procedimientos, aunque no implican que los casos tengan relación entre sí.