Un grupo de entre cuatro y seis delincuentes encapuchados irrumpió en la base de Techint en el yacimiento Entre Lomas, cerca de Catriel, redujo y golpeó a un vigilador y permaneció más de dos horas dentro del predio antes de escapar con celulares, herramientas, cables de cobre y un camión con hidrogrúa. El vehículo fue localizado apenas cuatro kilómetros después gracias al GPS y recuperado por la Policía de Río Negro.

El asalto comenzó cuando el vigilador, de 30 años, realizaba una recorrida de rutina a unos 150 metros de su puesto de control. En ese momento fue sorprendido por los delincuentes, al menos uno de ellos armado, que lo redujeron y lo golpearon antes de atarlo.

La situación no terminó allí. Los asaltantes llevaron al trabajador hasta un tráiler y lo encerraron mientras uno de los integrantes del grupo permanecía custodiándolo. Según relató la víctima, la banda tuvo tiempo de sobra para moverse por el predio y buscar aquello que podía llevarse.

Durante más de dos horas, los delincuentes recorrieron las instalaciones y cargaron distintos elementos. Entre lo robado quedaron teléfonos celulares, herramientas y cables de cobre. Pero el golpe también incluyó un vehículo de gran porte: un camión Astra amarillo equipado con una hidrogrúa.

La fuga, sin embargo, terminó complicándose por un detalle que los delincuentes no pudieron borrar. Apenas la Policía tomó conocimiento del asalto, se solicitaron las coordenadas del sistema GPS instalado en el camión. La geolocalización permitió conocer su posición y desplegar un rastrillaje en la zona.

El operativo terminó con el hallazgo del Astra abandonado en una picada ubicada a unos cuatro kilómetros de la base de Entre Lomas. El camión fue recuperado e incautado, mientras los investigadores comenzaron a trabajar sobre el recorrido realizado desde el momento del robo hasta el lugar donde finalmente apareció.

Ahora la investigación intenta reconstruir cómo ingresó y escapó la banda y quiénes participaron del golpe. El Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones Judiciales trabajan tanto en la escena del asalto como en el sector donde apareció el camión, levantando huellas y recolectando evidencias bajo las órdenes de la fiscalía de turno.