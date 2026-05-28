Un incendio destruyó gran parte de una vivienda ubicada en la chacra Della Gaspera, en Centenario, y dejó una escena marcada por la angustia de una familia que intentó salvar a sus mascotas mientras las llamas avanzaban sobre la casa. Dos perritas fueron rescatadas por bomberos voluntarios durante el operativo, aunque una de ellas murió horas después producto de las graves consecuencias de la inhalación de humo.

El siniestro ocurrió el miércoles por la tarde en una vivienda situada en el sector rural, a unos cuatro kilómetros del casco urbano sobre la Ruta 7. Según relató el propietario, el fuego comenzó por una vela aromática encendida en el living-comedor.

La vivienda quedó destruida casi en su totalidad, afectando cocina, comedor y baño por completo.

Las llamas se propagaron rápidamente hacia la cocina y el baño y provocaron daños casi totales en la vivienda. Aunque no hubo personas heridas, el drama se concentró en el rescate de los animales que permanecían dentro de la casa.

El rescate de las perritas

El jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, relató en La Primera Mañana por AM550, que durante las tareas de control del incendio el personal ingresó a las habitaciones para verificar si había personas o animales atrapados.

“Encontramos a las dos perritas abajo de una cama. A una la pudimos sacar en forma inmediata porque estaba convulsionando y a la otra comenzamos a hacerle los primeros auxilios en el momento”, explicó el jefe bomberil en diálogo con Pancho Casado.

Una de las mascotas fue trasladada de urgencia a la veterinaria Picunches debido a las dificultades respiratorias que presentaba. Sin embargo, pese a la atención recibida, no logró sobrevivir. “Lamentablemente nos dieron la noticia de que no resistió. Había estado prácticamente sin oxígeno y había sufrido convulsiones”, señaló Álvarez.

El incendio se originó por una vela aromática en el living comedor de la vivienda.

El jefe de bomberos destacó además el fuerte vínculo afectivo que muchas familias mantienen con sus animales y remarcó que los rescatistas consideran prioritario salvar toda vida durante una emergencia.

“Para nosotros todo aquello que tenga vida dentro de una vivienda es muy importante. Uno sabe la importancia que tienen los animales para las personas. Muchas veces alguien dice ‘bueno, pero es un perro’, pero la familia estaba muy angustiada”, expresó.

Un incendio que avanzó rápidamente

De acuerdo con el relato de Álvarez, el fuego comenzó a partir de una vela aromática encendida dentro de la vivienda. La familia advirtió el incendio cuando ya había una importante presencia de humo y llamas en el comedor.

“Cuando salieron ya tenían prácticamente en llamas la parte del comedor y eso generó una propagación muy rápida, primero sobre el techo y después hacia la cocina”, explicó.

Las habitaciones no fueron consumidas completamente debido a que permanecían cerradas, lo que ayudó a contener parcialmente el avance del fuego. No obstante, la temperatura afectó gran parte del interior de la vivienda y destruyó ropa, documentación, electrodomésticos y otros bienes de la familia.

Álvarez también contó que los propietarios atravesaban una situación compleja, ya que tenían sus pertenencias embaladas porque planeaban mudarse la próxima semana. “Hacía bastante tiempo que estaban intentando irse. Estaban esperando una indemnización para poder alquilar otro lugar y concretar la mudanza”, relató.

Las pérdidas materiales fueron casi totales y ahora la familia intenta recuperarse del incendio y de la pérdida de una de sus mascotas.