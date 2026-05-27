Una verdadera tragedia sacudió a Centenario en la tarde de este miércoles 27 de mayo. Una vela aromática provocó un incendio que generó graves daños en una vivienda. Allí trabajaron dos dotaciones de Bomberos, personal de la Policía de la provincia de Neuquén y una ambulancia.

En una vivienda ubicada en una chacra sobre la avenida Santos Della Gaspera se desató un incendio que consumió el 80 por ciento de la propiedad. Según pudieron reconstruir las autoridades, a partir de los dichos del dueño, todo habría comenzado por una vela aromática. El incendio comenzó en el living de la vivienda y luego se propagó a los demás ambientes, cocina y baño.

La propietaria fue atendida por la ambulancia que concurrió al lugar del siniestro. Dentro de la desgracia por las pérdidas materiales, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Un bombero contiene el fuego en la vivienda incendiada de Centenario: las pérdidas fueron casi totales - Foto: Bomberos Voluntarios de Centenario

Las dos mascotas, rescatadas

Tras haber controlado las llamas, las personas responsables del operativo realizaron una búsqueda en las habitaciones y encontraron a las dos perritas de la vivienda. Una de ellas debió ser derivada a una veterinaria por dificultad para respirar, previo haberle practicado primeros auxilios por los rescatistas.

Advierten sobre el peligro de las velas desatendidas

Hechos como el de esta tarde en Centenario ponen de manifiesto la necesidad de no dejar velas encendidas desatendidas. Sin la debida supervisión, estos elementos decorativos representan un riesgo severo.

Una vela apoyada cerca de cortinas, muebles, frazadas o materiales inflamables puede provocar incendios en pocos minutos, especialmente durante la noche o mientras los habitantes duermen. En este sentidos, los bomberos recomiendan mantenerlas siempre sobre superficies firmes, lejos del alcance de niños y mascotas y apagarlas antes de salir de una habitación o irse a dormir para evitar tragedias domésticas como las que enfrentaron en Centenario.