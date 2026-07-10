Personal de la Comisaría 3° de Roca realizó este jueves un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de Kevin Adrián Quidel, de 30 años, quien es intensamente buscado desde el pasado 8 de julio, cuando fue visto por última vez en su domicilio del barrio Almas Azules. La denuncia fue presentada por su hermana y derivó en la inmediata intervención de la Fiscalía N° 2, que dispuso la activación del protocolo de búsqueda de personas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Brigada de Investigaciones Judicial, la Sección Canes con el perro de rastreo “Preto” y el Gabinete de Criminalística, que realizaron diversas diligencias orientadas a establecer el paradero del hombre. El análisis del último impacto registrado por la antena del teléfono celular permitió orientar la pesquisa hacia un sector ubicado sobre calle Jujuy, en cercanías de la Ruta Nacional 22, donde se desplegaron rastrillajes con la participación de la Brigada Rural, que además empleó un drone para ampliar la cobertura del operativo.

Kevin Adrián Quidel fue visto por última vez el 8 de julio en Roca

Las tareas finalizaron sin resultados positivos. Por disposición de la Fiscalía interviniente, los rastrillajes continuarán este viernes con la participación de personal policial especializado y de la Sección Canes, con el objetivo de profundizar la búsqueda en el área señalada.

La Unidad Regional Segunda solicitó a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a localizar a Kevin Adrián Quidel, se comunique de inmediato con la unidad policial más cercana o a la línea de emergencias 911. La colaboración ciudadana es considerada clave para avanzar en la investigación y aportar datos que permitan ubicar al joven.