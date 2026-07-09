La causa de Mariela Fernanda Marzano, que expuso al sistema de salud de Río Negro sumó un nuevo capítulo cargado de revelaciones. Se conoció ue solo cursó el 50% de la carrera en la Universidad del Comahue y que además ejerció como profesora de química en un colegio, aunque nunca presentó el título de ingeniera que aseguró tener. Ahora la Justicia Federal deberá resolver si continúa con la causa o la devuelve a la órbita provincial.

Durante una audiencia realizada en el Juzgado Federal de Roca, el fiscal federal Matías Zanona expuso nuevos elementos de la investigación contra Marzano y sostuvo que la mujer ejerció como médica durante años sin contar con un título habilitante.

Pero eso no fue todo: la investigación también descubrió que se desempeñó como profesora utilizando un título de ingeniera química que jamás presentó y que tampoco pudo ser respaldado por registros universitarios.

Ahora será el juez federal Hugo Greca quien defina la próxima semana si la causa continúa íntegramente en la Justicia Federal o si parte del expediente regresa a la órbita provincial.

Falsificación de títulos

La audiencia no estuvo destinada a discutir la responsabilidad penal de Marzano, sino a resolver un punto decisivo para el futuro de la investigación: qué delitos deberá investigar la Justicia Federal. Zanona sostuvo que el expediente puede dividirse y que el fuero federal debe intervenir únicamente en los hechos vinculados con la falsificación y utilización de documentos públicos nacionales.

Mientras que el ejercicio ilegal de la medicina, la intervención errática que habría provocado muerte, las denuncias por presuntas defraudaciones y el resto de los hechos deberían seguir bajo investigación de la Justicia de Río Negro.

Sin embargo, más allá de la discusión jurídica, la exposición del fiscal dejó al descubierto datos que hasta ahora no habían trascendido con semejante precisión. Uno de ellos fue el verdadero recorrido académico de Marzano. Según informó la propia Universidad Nacional del Comahue, nunca terminó la carrera de Medicina y apenas aprobó alrededor del 50% de las materias.

Zanona detalló que había completado exámenes de los primeros años de la carrera, pero nunca obtuvo el título que la habilitara para ejercer la profesión.

Ese dato cobra especial relevancia porque, de acuerdo con la investigación, la mujer llegó a desempeñarse en funciones de alta responsabilidad dentro del sistema sanitario, incluso coordinando áreas de terapia intensiva y firmando certificados de defunción con una matrícula profesional que había obtenido mediante documentación actualmente cuestionada por la Justicia.

Pero la investigación fue todavía más allá. Durante la audiencia también se conoció que Marzano incorporó a su currículum otro título profesional: el de ingeniera química. Según expuso la Fiscalía Federal, la Universidad Nacional del Comahue informó que no solo nunca obtuvo ese título, sino que tampoco registra materias aprobadas en esa carrera.

Marzano ejerció varios los como médica y apenas cursó el 50% de la carrera

Para los investigadores, ese antecedente refuerza la hipótesis de que la imputada construyó una trayectoria académica inexistente para acceder a distintos cargos laborales.

El título venezolano

En ese contexto, la fiscalía también recordó que la Universidad de Los Andes, en Venezuela, respondió oficialmente que Marzano nunca estudió en esa institución, mientras que informes de Migraciones indican que ni siquiera viajó a ese país durante los años en que supuestamente habría cursado allí sus estudios. Esos elementos forman parte de la hipótesis que sostiene que la documentación utilizada para obtener la matrícula profesional fue apócrifa.

Por su parte, la defensa de Marzano rechazó el planteo del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que la causa no puede dividirse entre dos fueros. Los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren afirmaron que todos los hechos forman parte de una misma secuencia y cuestionaron, además, que la imputada todavía no haya recibido una formulación concreta de cargos, pese al avance de la investigación.

Tras escuchar a todas las partes, el juez Greca decidió tomarse unos días para analizar la abundante jurisprudencia citada durante la audiencia. El magistrado anunció que habilitará la feria judicial para estudiar el expediente y adelantó que dará a conocer su resolución entre el miércoles y el jueves de la próxima semana. Esa decisión será determinante para saber qué fuero investigará a Marzano.