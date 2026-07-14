“Ella lo prendió fuego”: la grave acusación tras la muerte del joven Isaías Barrera en Córdoba

La muerte de Isaías Barrera, un joven de 20 años que sufrió graves quemaduras en Marcos Juárez, Córdoba, generó conmoción y abrió una investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde comenzó el fuego.

En qué circunstancias murió Isaías Barrera

El episodio ocurrió durante el último fin de semana. Isaías sufrió quemaduras de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente murió como consecuencia de las lesiones.

La causa está atravesada por dos versiones completamente diferentes sobre cómo se inició el fuego. La pareja del joven sostuvo que todo ocurrió mientras Isaías limpiaba una moto y que, en esas circunstancias, se produjo un accidente.

Qué sostiene la familia de Barrera

Sin embargo, la familia de la víctima rechaza esa explicación y apunta directamente contra la novia del joven. Los allegados aseguran que la relación atravesaba situaciones conflictivas y reclaman que se investigue si Isaías fue atacado.

“Ella lo prendió fuego”, afirmó la hermana del joven al exponer públicamente las sospechas de la familia.

Se trata, hasta el momento, de una acusación de los allegados de la víctima que deberá ser determinada por la investigación judicial.

El video que podría ser clave en la investigación

Uno de los elementos que quedó incorporado al caso es una grabación en la que se observa al joven envuelto en llamas mientras sale a la calle y pide ayuda desesperadamente.

Dos versiones enfrentadas por una muerte estremecedora

Las imágenes registraron los momentos posteriores al inicio del fuego y podrían aportar información para reconstruir la secuencia. La Justicia busca establecer qué ocurrió antes de que Isaías saliera de la vivienda gravemente herido.

Según la información conocida hasta el momento, la pareja del joven se encontraba en el lugar cuando ocurrió el episodio. Su versión sostiene que el fuego comenzó de manera accidental durante la limpieza de una motocicleta.

La familia, en cambio, insiste en que esa explicación presenta inconsistencias y reclama que se investigue la hipótesis de un ataque.

Isaías permaneció internado debido a la gravedad de las quemaduras, pero los médicos no lograron revertir su estado y el joven murió horas después.

Ahora, los investigadores deberán analizar las pruebas, las imágenes disponibles y los testimonios para determinar si la muerte fue consecuencia de un accidente o si existió la participación de otra persona.