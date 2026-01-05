La tragedia vial de Chajarí en la que murieron cuatro roquenses tiene una sola sobreviviente y su estado es crítico y extremadamente delicado. Se trata de Astrid Raquel Martínez, la adolescente de 17 años que logró salir del vehículo antes de que el fuego lo consumiera por completo. La joven sufrió quemaduras en casi todo el cuerpo, fue sedada, entubada y permanece internada en el Hospital San Martín de Paraná, donde los médicos luchan por salvarle la vida.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1:10 de la madrugada, a la altura del empalme con la avenida 25 de Mayo, en jurisdicción del Puesto de Control Vial Paso Cerrito. Allí, una Volkswagen Suran que circulaba en sentido sur–norte se despistó, volcó y se incendió, quedando apoyada sobre el guardarraíl de la autovía. En el interior del vehículo murieron cuatro personas, todas oriundas de General Roca.

Tras el impacto, el escenario fue descripto como devastador. El subjefe de Policía del departamento Federación, Marcos Pereyra, fue contundente: "Es una fatalidad, un escenario feo". El alerta se recibió mediante un llamado telefónico y, a partir de ese aviso, se desplegó un importante operativo con presencia policial, Bomberos Voluntarios y el fiscal de turno.

En relación a las causas del siniestro, Pereyra fue prudente y aclaró que todavía no hay certezas. "A este momento son todas presunciones", señaló. Entre las hipótesis que se analizan, mencionó que el conductor podría haberse dormido, haber circulado a alta velocidad o no haber advertido correctamente la traza. El lugar, explicó, presenta una curva pronunciada y una rotonda, sumado a la oscuridad total a esa hora de la madrugada.

Según detalló el funcionario policial, de acuerdo con los rastros en el lugar, el vehículo impactó contra una alcantarillaa, lo que desencadenó el vuelco. "En vez de tomar la curva, siguió de largo", explicó. Ahora será tarea de los peritos de Criminalística establecer con mayor precisión la velocidad, la trayectoria y la secuencia exacta del hecho.

En el pasto quedó marcado el recorrido del vehículo y donde se produce el primer impacto contra la alcantarilla

Al sofocar el incendio, los bomberos hallaron cuatro cuerpos severamente calcinados en el interior del rodado. El grado de destrucción fue tal que, de manera preliminar, no se pudo determinarse la posición que ocupaban las víctimas al momento del impacto. En principio, el conductor es un hombre de unos 30 años, David Techeira; una mujer adulta de 44, Nora del Carmen Techeira y dos hijas, Gabriela Liz Martínez, de 20 años y Omaira Ruth Martínez, de 17 años. Todos fallecieron en el acto.

Una sobreviviente, grave

En contraste con ese panorama, Astrid Raquel logró escapar del infierno. De acuerdo a lo informado por la Policía de Entre Ríos, la adolescente salió por sus propios medios del vehículo y fue asistida por personas ocasionales que la trasladaron de urgencia a un centro de salud local. "Habría salido del vehículo con el 95% del cuerpo quemado", indicó Pereyra, graficando la gravedad extrema de su estado.

Finalmente, debido a la magnitud de las heridas, la joven fue sedada, entubada y derivada de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internada con pronóstico reservado, en coma farmacológico.