Cinco personas resultaron afectadas hoy por un incendio en un departamento del barrio porteño de Palermo, entre ellos un hombre de 70 años con el 75% del cuerpo quemado.

Según informó el SAME, el hecho ocurrió en el quinto piso del inmueble emplazado en Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa.

Cuatro personas fueron asistidas en el lugar cuyo foco ígneo surgió en un ventilador y debieron intervenir seis móviles de emergencia quienes trasladaron al principal dañado de urgencia al Hospital Álvarez.

Los cuatro hombres y la mujer que resultaron afectados son mayores de edad y no fue necesario el uso de medios aéreos y el operativo se desarrolló sin que se reportaran otras derivaciones hospitalarias.

El incendio fue controlado tras una rápida labor de los equipos que trabajaron en el edificio, lo que permitió evitar la propagación de las llamas a otras unidades y evacuar de manera preventiva a los vecinos del piso afectado.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que investigan las circunstancias del hecho y evalúan los daños materiales ocasionados.