Emanuel Ortega reconoció que mató con una llave cruz a Tomás Villagra en Añelo: ahora espera la condena

Emanuel Seferin Ortega reconoció su participación en el homicidio de Tomás Nehuén Villagra, cometido en diciembre de 2025 en Añelo, y fue declarado penalmente responsable como autor de homicidio simple. El acuerdo presentado por la fiscal del caso, Lucrecia Sola, fue homologado este miércoles durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, aunque todavía resta definir la pena que deberá cumplir.

La Oficina Judicial deberá fijar ahora la fecha de la audiencia de determinación de la pena, instancia en la que se debatirá la sanción correspondiente. La Fiscalía solicitó además que intervenga un tribunal colegiado, debido a que la pretensión punitiva supera los tres años de prisión, planteo al que adhirió la querella particular en representación de la familia de la víctima.

Tomás Nehuén Villagra murió tras sufrir un grave traumatismo de cráneo durante la agresión.

De acuerdo con la acusación, el crimen ocurrió el 6 de diciembre de 2025, alrededor de las 6:20, en inmediaciones de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato. Todo comenzó con un incidente vial entre una Chevrolet S-10 en la que circulaba Villagra y un Peugeot 208 en el que viajaban Ortega y otro hombre.

Tras el choque, los ocupantes del Peugeot siguieron a la camioneta hasta alcanzarla y, según la investigación, Ortega tomó una llave cruz del baúl y se dirigió hacia el vehículo de la víctima junto con su acompañante.

El golpe que provocó la muerte

El otro involucrado abrió la puerta del conductor y sacó a Villagra, mientras Ortega lo golpeó con la llave cruz en la cabeza y en la parte superior de la espalda. Como consecuencia de la agresión, la víctima cayó al suelo y sufrió un traumatismo de cráneo grave que finalmente le provocó la muerte.

Durante la investigación, la Fiscalía incorporó registros de cámaras de seguridad, testimonios de personas que presenciaron la agresión, prendas de vestir y calzado secuestrados y la llave cruz utilizada en el ataque. Agustín Maximiliano Celina Garrido, el otro involucrado, ya había resuelto su situación mediante un procedimiento abreviado: fue declarado penalmente responsable por el mismo delito, pero como partícipe secundario, y condenado a cuatro años de prisión.