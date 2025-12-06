Un hombre fue encontrado sin vida en plena calle en la localidad de Añelo y la Justicia intenta establecer cómo se produjo el violento ataque que terminó con su muerte. La escena quedó bajo estricta custodia mientras avanzan las primeras pericias.

El cuerpo apareció junto a una camioneta, frente a un hospedaje, y rápidamente se desplegó un operativo con personal de la Policía de Neuquén, Cuerpo Médico Forense y el área de Criminalística. Cada equipo trabaja en su especialidad para reconstruir los momentos previos al hecho.

Entre los elementos relevados, los investigadores secuestraron una llave cruz hallada en las inmediaciones, que podría haber sido utilizada para golpear a la víctima. Esa posibilidad se transformó en la primera línea de investigación, aunque resta confirmar si el objeto tiene rastros compatibles con el ataque.

La Fiscalía intenta determinar si la víctima estaba acompañada, si hubo una pelea previa o si el agresor actuó de manera sorpresiva. Para ello, se buscan testigos en la zona y se analizan cámaras cercanas que permitan aportar datos sobre la secuencia.

Mientras tanto, se aguarda el resultado de la autopsia, que será decisiva para establecer la mecánica de la muerte y aportar precisión sobre las lesiones. Hasta ahora no hay detenidos y la investigación se mantiene bajo estricta reserva judicial.