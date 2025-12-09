Se conoció la identidad del joven asesinado en la madrugada de este sábado en la localidad de Añelo. Se trata de Tomás Nehuén Villagra, de 25 años, oriundo de Cutral Co. La noticia del crimen, ocurrido en la zona de Bajada de las Patrias y Aguada del Pato, conmocionó a la comunidad y generó indignación por el inexplicable giro que tomó un incidente vial.

Según la fiscal del caso, Lucrecia Sola, el trágico episodio comenzó poco después de un choque entre la camioneta Chevrolet S-10 que Villagra conducía y un Peugeot 208 en el que viajaban los acusados, E.S.O. y A.M.C.G., junto con una mujer.

Tras el impacto, los imputados decidieron perseguir al conductor de la camioneta, alcanzándolo en la misma zona. En ese momento, descendieron del vehículo y comenzaron a increpar a Villagra, uno de ellos gritándole: "Me chocaste el auto".

Según la acusación, E.S.O. tomó una llave cruz del baúl del vehículo y, junto a A.M.C.G., se dirigió hacia la camioneta. Mientras uno de los imputados abrió la puerta y sujetó a Villagra, el otro comenzó a golpearlo en la cabeza y la parte superior de la espalda con la herramienta metálica.

La agresión provocó que la víctima cayera al suelo de inmediato. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, Villagra murió en el lugar como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave.



