Imputaron a dos hombres por un homicidio que estremeció a Añelo

La ciudad de Añelo quedó marcada por un violento episodio que derivó en la muerte de Tomás Nehuén Villagra. La fiscalía imputó a dos hombres por el homicidio ocurrido tras un choque vehicular, en una secuencia que conmocionó por su nivel de agresividad y por el desenlace fatal.

Una discusión vial que terminó en ataque mortal

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, les atribuyó a E.S.O. y A.M.C.G. haber cometido el crimen el 6 de diciembre, alrededor de las 6.20, en la zona de Bajada de las Patrias y Aguada del Pato.

Todo comenzó momentos después de un choque entre la camioneta Chevrolet S-10 que manejaba Villagra y el Peugeot 208 en el que circulaban los acusados junto a una mujer que iba en el asiento trasero.

Tras el incidente vial, ambos imputados salieron a buscar al conductor de la camioneta hasta alcanzarlo. Allí descendieron del auto y comenzaron a increparlo. Testigos escucharon que uno de ellos le dijo: “Me chocaste el auto”.

Golpes con una herramienta y un desenlace inmediato

Según la acusación, E.S.O. tomó una llave cruz del baúl del vehículo y, junto a A.M.C.G., se dirigió hacia la camioneta.

Mientras uno de los imputados abrió la puerta y sujetó a Villagra, el otro comenzó a golpearlo en la cabeza y la parte superior de la espalda con la herramienta metálica.

La agresión provocó que la víctima cayera al suelo de inmediato. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, Villagra murió en el lugar como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave.

Pruebas que sostienen la acusación

En la investigación, la fiscalía reunió:

Imágenes de cámaras de seguridad de la zona

Ropa y calzado secuestrados a los imputados

La llave cruz con manchas de sangre

Declaraciones de testigos presenciales

Con estos elementos, fueron acusados por homicidio simple en calidad de coautores.

Seis meses de prisión preventiva

En la audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la fiscal Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer solicitaron que ambos permanezcan detenidos por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Cristian Piana avaló la formulación de cargos y dispuso seis meses de prisión preventiva para los dos imputados.