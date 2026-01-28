En la noche del martes, personal policial de la Comisaría 28° de Villa La Angostura protagonizó una heroica intervención que permitió salvar la vida de una beba de un año y tres meses que se encontraba sin signos respiratorios.

Relataron que el hecho ocurrió mientras efectivos realizaban patrullaje preventivo en inmediaciones del Boulevard Quetrihue y calle Catalanes, cuando fueron alertados por un vecino sobre la urgente situación de su hija, quien no podía respirar.

De inmediato, los uniformados ingresaron al domicilio y, tras evaluar el cuadro de emergencia, procedieron al traslado urgente de la menor hacia el hospital local.

En el camino, uno de los efectivos le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que la niña recuperara la respiración antes de llegar al hospital.

Una vez en el Hospital Dr. Oscar Arraiz, la menor quedó bajo atención médica especializada. Destacan que el rápido accionar policial resultó fundamental para estabilizar a la pequeña, evidenciando una vez más el compromiso del personal con la protección de la vida y la seguridad de la comunidad.