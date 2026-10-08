El concejal del espacio Incluyendo Bariloche Leandro Costa Brutten anunció que presentará su renuncia al Concejo Deliberante luego de admitir públicamente haber protagonizado un episodio de violencia contra su exesposa. La decisión fue comunicada a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que además reconoció su responsabilidad y anticipó que responderá por sus acciones en el ámbito judicial.

Según relató el propio dirigente, el hecho ocurrió durante la jornada del miércoles en un edificio de Bariloche. En su descargo, indicó que mantuvo un forcejeo con su exesposa luego de intentar quitarle el teléfono celular con el que ella intentaba registrarlo en video.

En el escrito, Costa Brutten calificó su conducta como “repudiable”, reconoció haber actuado de manera incorrecta y aseguró que asumirá las consecuencias legales derivadas del episodio.

La situación generó un fuerte impacto político en la ciudad debido a que involucra a un integrante del Concejo Deliberante. En ese contexto, el edil consideró que los hechos ocurridos lo dejan sin condiciones para continuar ejerciendo una representación institucional.

“Voy a cumplimentar inmediatamente mi renuncia como concejal de San Carlos de Bariloche por carecer de aptitud moral y legal para representar a los barilochenses”, expresó.

Pedido de disculpas y reconocimiento de responsabilidad

En el mismo mensaje, el dirigente pidió disculpas a su exesposa, a sus hijos y a otros integrantes de su entorno familiar. También extendió sus disculpas a la comunidad barilochense y a quienes esperan que los conflictos personales se resuelvan dentro del marco del respeto y la convivencia.

Costa Brutten sostuvo además que asumirá su responsabilidad en sede judicial y manifestó que colaborará con los procedimientos que correspondan para esclarecer lo sucedido.

La publicación generó repercusiones inmediatas debido a la gravedad de los hechos reconocidos y por tratarse de una figura con representación política en la ciudad. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la presentación formal de la renuncia ni sobre los pasos institucionales que deberá seguir el Concejo Deliberante para cubrir la vacante que dejaría el edil.