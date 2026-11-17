La madrugada del martes 17 de noviembre tuvo una escena de extrema tensión en un complejo de departamentos de Cipolletti. Un hombre había trabado la puerta de una vivienda, amenazaba a una mujer de 29 años y sujetaba a un menor del cuello. Desde afuera se escuchaban gritos de auxilio. Cuando los policías de la Comisaría 24° llegaron a la puerta, entendieron que estaban frente a un hecho grave: había un chico en una situación de riesgo y alguien que no pensaba abrir.

Todo comenzó a las 3.09, cuando un llamado alertó sobre un episodio de violencia en un departamento de calle Venezuela. La propietaria del complejo recibió a los efectivos y les advirtió que un hombre estaba exaltado y protagonizaba una situación violenta en la vivienda de una de sus inquilinas.

Pero el cuadro que encontraron al acercarse fue mucho más grave. Los gritos de auxilio llegaban desde adentro y el acceso estaba bloqueado. Al constatar que el hombre retenía al menor tomándolo del cuello mientras amenazaba a la mujer, los uniformados decidieron irrumpir en la vivienda.

La intervención terminó con el agresor reducido. La prioridad era controlar la situación y terminar con el riesgo al que estaban expuestos la mujer y el chico. El hombre, de 28 años, quedó bajo custodia policial.

Sin embargo, la identificación del sospechoso deparó otro dato que agregó gravedad al procedimiento. Al consultar el sistema SIFCOP, los efectivos comprobaron que tenía un pedido de captura vigente desde el 11 de noviembre, requerido por la Unidad Judicial de Cipolletti en una causa por robo.

La Fiscalía de turno dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística y la recepción de la denuncia penal de la mujer. El detenido fue trasladado a la Comisaría 24° y quedó a disposición de la autoridad judicial.