Después de varios días de incertidumbre, Laura Tellechea dejó la terapia intensiva. La joven policía de Maquinchao, que sufrió graves lesiones al caer de un patrullero en movimiento durante una persecución sobre la Ruta Nacional 23, fue operada y trasladada a una sala común del Sanatorio Juan XXIII de General Roca. La confirmación llegó a través de su hermana, quien informó que la intervención quirúrgica salió bien y que ahora permanece bajo atención médica mientras avanza su recuperación.

El cambio en su situación médica marca una nueva etapa después de una internación que mantuvo en vilo a sus familiares y allegados. Laura había ingresado a terapia intensiva con un cuadro de lesiones de consideración que obligó a los profesionales a mantenerla bajo monitoreo permanente. La intervención quirúrgica estaba pendiente desde que su familia había difundido el primer parte sobre su estado de salud.

Finalmente, la operación se realizó el miércoles 11 de noviembre. La agente presentaba una luxación pélvica y una fractura de sacro, dos de las lesiones más importantes que sufrió durante la caída. También tenía una fractura en la pierna derecha, un esguince en el tobillo del mismo lado y golpes en distintas partes del cuerpo. La gravedad de ese cuadro obligó a una intervención que ahora, según confirmó su hermana, tuvo un resultado exitoso.

La policía cayó de un patrullero en movimiento durante una persecución por la Ruta Nacional 23 y sufrió graves lesiones.

Sin embargo, la salida de terapia intensiva no significa que Laura haya recibido el alta médica. La joven continúa internada en el centro asistencial de Roca, donde seguirá con los controles y cuidados necesarios para afrontar la recuperación de las múltiples lesiones. Su hermana, Ivi Tellechea, transmitió que se encuentra bien y recuperándose, aunque todavía no se informaron plazos para su regreso a Maquinchao.

La persecución que terminó con una policía gravemente herida

Para entender cómo llegó Laura a esta situación hay que volver a la madrugada del lunes 9 de noviembre. Todo comenzó cuando un camionero escapó de un control policial en Ingeniero Jacobacci y emprendió la fuga por la Ruta Nacional 23. El procedimiento terminó con un operativo de persecución que se extendió hasta las inmediaciones de Los Menucos.

El accidente ocurrió cuando la camioneta policial circulaba por una banquina irregular y una fuerte sacudida habría abierto la puerta.

El conductor del camión Mercedes Benz circulaba alcoholizado. El test realizado posteriormente arrojó 0,781 gramos de alcohol por litro de sangre. Pero el desenlace del procedimiento tuvo otra consecuencia: durante la persecución, Laura salió despedida del patrullero Ford Ranger en el que viajaba junto a otros efectivos.

De acuerdo con la reconstrucción publicada sobre el episodio, la camioneta policial transitaba por un sector de banquina con irregularidades cuando sufrió una fuerte sacudida. En esas circunstancias, la puerta se habría abierto y la joven agente terminó cayendo sobre el suelo. El impacto le provocó las lesiones que derivaron en su traslado e internación en Roca.