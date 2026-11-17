La búsqueda de Alejandro Atero, el joven de 23 años desaparecido desde el jueves 12 de noviembre en la zona de Isla Jordán, en Cipolletti, se extendió hasta las costas de Allen. Después de otra jornada de intensos rastrillajes en el río Negro y sus márgenes, los equipos de rescate terminaron el operativo sin encontrar rastros del muchacho. El despliegue continuará este martes desde las 8, con fuerzas de Río Negro y Neuquén trabajando de manera coordinada.

El paso de las horas y la falta de novedades mantienen abierta una búsqueda que cada vez abarca más territorio. Este lunes, los trabajos comenzaron a las 8 de la mañana y se prolongaron hasta las 19, cuando la falta de luz natural obligó a suspender las tareas. Fueron once horas de recorridas por el cauce, las costas y sectores de difícil acceso, pero el resultado volvió a ser negativo.

Por el río, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Cipolletti y la Brigada de Buceo y Rescate de la Policía del Neuquén encabezaron los rastrillajes. Las embarcaciones partieron desde Isla Jordán, avanzaron hasta el sector conocido como Cueva del León y extendieron el recorrido río abajo, hasta superar el balneario municipal de Allen.

La ampliación del radio de búsqueda marca la dimensión que está tomando el operativo. Ya no se trata solamente de recorrer los alrededores del lugar donde Alejandro fue visto por última vez, sino de cubrir nuevos sectores del río Negro ante la ausencia de resultados. Sin embargo, hasta el cierre de la jornada no apareció ningún elemento que permitiera dar con su paradero.

En paralelo, sobre las márgenes del río, efectivos de la Brigada Rural y de la División Montada de la Policía de Río Negro realizaron patrullajes por ambas costas. La tarea incluyó sectores de difícil acceso, donde la vegetación y las características del terreno obligan a avanzar con especial atención para revisar cada espacio.