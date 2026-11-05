Personal policial de la División Operativa DEMOSE logró localizar a un hombre de 77 años que se encontraba desorientado en inmediaciones del Hospital Natalio Burd.

El procedimiento tuvo lugar durante la noche, cuando agentes realizaban tareas de cobertura de seguridad en el nosocomio, observaron al hombre aparentemente perdido, y se acercaron para asistirlo.

Al entrevistarlo, lograron obtener algunos datos personales, por lo que dieron intervención al Centro de Operaciones Policiales (COP).

A partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que se trataba de una persona cuyo pedido de paradero había sido solicitado durante esa misma jornada en la Comisaría Quinta.

Con la intervención de efectivos de la Comisaría 52°, se logró contactar a sus familiares, quienes se hicieron presentes en el lugar y confirmaron su identidad.

Según manifestó su hermana, el hombre se había extraviado durante la tarde y presenta problemas de memoria asociados a principios de Alzheimer.

Finalmente, fue asistido por personal médico del Hospital Natalio Burd, que constató que se encontraba en buen estado general de salud, pudiendo concretarse el reencuentro con su familiar.

La intervención permitió dar una respuesta rápida y oportuna, destacando la labor policial en la asistencia y protección de las personas en situación de vulnerabilidad