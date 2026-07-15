Más de tres horas desorientados bajo la lluvia: encontraron a los jóvenes perdidos en los miradores Quetrihué

Dos jóvenes oriundos de la ciudad de Neuquén fueron rescatados durante la noche del martes luego de desorientarse mientras recorrían la zona de Los Miradores de Quetrihué, en el Parque Nacional Los Arrayanes, en Villa La Angostura. Afortunadamente, ambos fueron encontrados en buen estado de salud tras un operativo conjunto de búsqueda.

"Este martes alrededor de las 21:20 recibimos el alerta por unas personas que solicitaban auxilio en el sector de los Miradores de Quetrihué", informaron desde el área de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes.

Tras recibir el aviso, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda. "Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda, se armaron tres cuadrillas para poder dar con las personas lo más rápido posible debido a las inclemencias del tiempo", señalaron desde el organismo.

Permanecieron más de tres horas perdidos hasta que un operativo conjunto logró ubicarlos sanos y salvos pese a la lluvia y la oscuridad. Foto: gentileza BRZA.

Luego de aproximadamente una hora de trabajo, los rescatistas lograron localizar a los jóvenes. "Estaban mojados por las lluvias, pero en buen estado de salud", precisaron.

Según se informó, ambos habían salido a recorrer el sector para conocer el lugar, pero se desorientaron durante la caminata. La llegada de la noche y la falta de comunicación complicaron la situación, por lo que permanecieron durante más de tres horas intentando encontrar el camino de regreso.

Del operativo participaron efectivos de Parques Nacionales, personal de Protección Civil y el Grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes, quienes coordinaron las tareas hasta dar con los jóvenes.

¿Qué hacer antes de salir a realizar caminatas?

A raíz de este episodio, las instituciones intervinientes recordaron la importancia de tomar precauciones antes de realizar caminatas en áreas naturales. Entre las principales recomendaciones se encuentran consultar el pronóstico del tiempo, verificar los horarios de ingreso y egreso de los senderos, informar a un contacto sobre el recorrido previsto, utilizar ropa adecuada para la estación y asegurarse de contar con suficiente batería en el teléfono celular.

Los Miradores de Quetrihué se encuentran al inicio de la Península de Quetrihué, dentro del Parque Nacional Los Arrayanes, uno de los circuitos turísticos más visitados de Villa La Angostura.