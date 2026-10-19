Microtráfico en Neuquén: condenaron a dos hombres, decomisaron dos camionetas y fijaron multas millonarias

Dos hombres fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por su participación en la comercialización de estupefacientes en el barrio Valentina Sur de Neuquén capital. La resolución se dictó este lunes 19 de octubre, durante una audiencia de procedimiento abreviado en la que el Ministerio Público Fiscal y las defensas acordaron las penas y otras medidas, entre ellas el decomiso de dos camionetas Toyota SW4 secuestradas durante la investigación.

La fiscal del caso, María Eugenia Titanti, y el asistente letrado Luciano Vidal presentaron el acuerdo ante el juez de garantías Juan Manuel Kees, quien avaló la propuesta y declaró penalmente responsables a Santiago Fabián Reinoso y Franco Daniel Rechini como partícipes secundarios del delito de comercio de estupefacientes.

Además de las penas de prisión en suspenso, el magistrado dispuso que ambos condenados paguen una multa de 22,5 unidades fijas cada uno, equivalente a aproximadamente $2,7 millones por persona.

Las condiciones que deberán cumplir los condenados

Los tres años de prisión serán de ejecución condicional, por lo que los condenados deberán cumplir una serie de reglas de conducta durante ese período. Entre ellas, fijar un domicilio y no modificarlo sin cumplir las condiciones establecidas, no cometer nuevos delitos y respetar la prohibición de ingresar, circular o residir en el barrio Valentina Sur.

La resolución también ordenó el decomiso de las dos camionetas Toyota SW4 que habían sido secuestradas durante los procedimientos realizados en el marco de la causa.

En la misma audiencia, el juez dispuso el sobreseimiento definitivo de otras dos personas investigadas, identificadas como N.F.R. y M.R.B., luego de que la fiscalía solicitara esa medida por el beneficio de la duda.

Cómo funcionaba la venta de drogas en Valentina Sur

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre enero y el 24 de abril de 2026 en el barrio Valentina Sur de Neuquén capital.

De acuerdo con la acusación presentada por Titanti y Vidal, Reinoso comercializaba estupefacientes desde un inmueble y atendía a los compradores a través de una ventana acondicionada con un mostrador. Los investigadores registraron decenas de maniobras de intercambio de sustancias, conocidas como pasamanos.

Por su parte, Rechini fue acusado de vender drogas desde su domicilio, ubicado en el mismo barrio.

La investigación avanzó con allanamientos realizados el 25 de abril en ambos inmuebles. Durante los procedimientos, se secuestró más de un millón de pesos en efectivo, en billetes de baja denominación, además de teléfonos celulares, anotaciones y 13 gramos de cannabis sativa.

Con el acuerdo homologado por el juez de garantías, la causa concluyó con las condenas de Reinoso y Rechini, el decomiso de los vehículos y la imposición de las multas, mientras que los otros dos imputados quedaron sobreseídos.