Una camioneta Volkswagen Saveiro que había sido robada en Chos Malal fue encontrada en San Martín de los Andes, luego de una investigación que permitió localizar el vehículo en el sector de Villa Vega. Por el hecho, un hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se realizó este martes 6 de octubre, después de que personal de la Comisaría 43° solicitara colaboración para avanzar con la investigación por la sustracción del vehículo. A partir de distintas averiguaciones y recorridas por barrios de San Martín de los Andes, los investigadores lograron determinar dónde se encontraba la camioneta.

La camioneta fue encontrada en San Martín de los Andes tras ser denunciada como robada en Chos Malal.

Con esa información, los efectivos llegaron hasta Villa Vega, donde encontraron la Volkswagen Saveiro que era buscada. En el lugar se entrevistaron con un hombre que fue informado sobre la situación y se entregó sin oponer resistencia. Posteriormente fue detenido y trasladado, mientras que el vehículo quedó secuestrado.

La camioneta fue puesta a disposición de la Justicia, que deberá avanzar ahora para determinar cómo llegó el rodado desde Chos Malal hasta San Martín de los Andes y cuál fue la participación del hombre detenido en el hecho.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía Única de la Quinta Circunscripción Judicial, mientras se realizan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en las que fue sustraído el vehículo y su posterior traslado.