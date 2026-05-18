El cuerpo de un joven de 27 años fue hallado este lunes en una planta de tratamiento de residuos del CEAMSE ubicada en Ensenada. El hallazgo ocurrió cuando un operador que trabajaba en el sector de tratamiento observó el cadáver entre bolsas de residuos mientras manejaba maquinaria dentro del predio.

De acuerdo al reporte policial de la Comisaría Segunda de Ensenada, una ambulancia acudió al lugar y los médicos constataron el fallecimiento.

En un primer momento, la víctima había sido identificada como un hombre de entre 30 y 40 años sin datos filiatorios. Sin embargo, tras revisar sus pertenencias, los investigadores encontraron una copia de un DNI. De esa manera se logró identificar al fallecido como Óscar Eduardo Conobbio, domiciliado en la ciudad de La Plata. Fuentes judiciales indicaron que la médica de morgue observó traumatismos en el rostro, escoriaciones y hematomas, aunque señalaron que las causas exactas de la muerte deberán establecerse mediante la autopsia correspondiente.

Los primeros análisis estimaron que el fallecimiento habría ocurrido entre ocho y doce horas antes del hallazgo.

La investigación busca determinar cómo el cuerpo llegó hasta el predio de residuos y si la víctima ingresó accidentalmente dentro de un contenedor antes de ser trasladada por un camión recolector. En ese marco, los investigadores también intentan establecer si el joven se encontraba en situación de calle.

Según trascendió, algunos testimonios señalaron que Conobbio solía permanecer en inmediaciones de Plaza Olazábal, en la zona de 7 y 38 de La Plata. La causa quedó bajo investigación judicial y se preservó el sector para el trabajo de Policía Científica y personal de la Sub DDI Ensenada.