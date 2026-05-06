“Imaginá que una botella sale volando de otro vehículo”: Haspert alertó sobre el peligro de arrojar basura desde los autos

La Municipalidad de Neuquén lleva adelante un trabajo constante de limpieza de las rutas. Pese a la regularidad con que lo realizan, los equipos municipales se encuentran a diario con la misma postal: basura y más basura que arrojan vecinos, muchos de ellos mientras circulan en sus vehículos.

“Estos operativos nocturnos anoche estuvimos hasta las 3 de la madrugada. Empezamos desde donde inicia el corte por obra en Gatica y Mosconi y avanzamos hacia Futaleufu. Debimos limpiar unos dos kilómetros y medio o tres de trabajo, con mucha cantidad de sedimento y residuos sueltos, algunos porque van mal sujetos en los vehículos y otros, lamentablemente, por arrojos directos”, explicó Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad, en diálogo con La Primera Mañana por AM550.

Los riesgos de estos arrojos son evidentes y peligrosos. “No es una lata o un papel suelto. Es mucha cantidad del mismo residuo. Uno se da cuenta de que fue arrojado por algún vecino y puede generar accidentes. Imaginá que una botella sale volando de otro vehículo: el conductor puede asustarse y pegar un volantazo”, alertó Haspert. Por eso, insistió en la importancia de que la basura sea transportada correctamente, dentro de bolsas o bolsos atados.

El trabajo nocturno es una estrategia clave. “Los mismos equipos que trabajan en la mañana son los que trabajan de noche. Esto lo incorporamos hace seis o siete años, porque limpiar arterias como Raúl Alfonsín durante la mañana era lento e inseguro. Ahora, con iluminación LED y planificación, podemos avanzar sin interrumpir el tránsito”, señaló.

La Municipalidad refuerza logística y seguridad ante vecinos que arrojan basura irresponsablemente.

La logística de limpieza de rutas no es sencilla. Raúl Alfonsín tiene 8 kilómetros de extensión y Mosconi (que ahora se encuentra en obras) 14 de ida y vuelta. “Se necesita referencia civil, coordinación con tránsito y al menos 50 empleados; en algunas ocasiones llegamos a 80 personas para poder completar los operativos de forma segura”, detalló Haspert.

Además del riesgo vial, la basura arroja consecuencias ambientales. La flora autóctona de la barda sufre con los residuos enganchados en las espinas, que permanecen hasta que el sol los degrada. “Cada bolsa que encontramos nos recuerda que la concientización es fundamental para cuidar nuestro ambiente”, indicó el funcionario.

El trabajo en las escuelas neuquinas

La ciudad cuenta con un servicio de recolección constante: operativos puerta a puerta, erradicación de microasurales, barrido y recolección seis veces por semana. Aun así, la irresponsabilidad persiste. “Una vecina nos llamó desde Villa Florencia. Limpiamos el lugar y veinte minutos después ya habían tirado basura nuevamente. Indigna, da bronca, pero seguimos trabajando en educación con el programa Ciudad más limpia, ingresando a escuelas para enseñar a las nuevas generaciones que el ambiente es uno solo y debemos cuidarlo”, concluyó Haspert.

En Neuquén, la limpieza de rutas es más que un servicio municipal: es un esfuerzo permanente para garantizar seguridad, higiene y cuidado ambiental frente a la falta de conciencia de algunos vecinos.