Tras cuatro días de intensa búsqueda, este domingo fue hallado el cuerpo de Santiago, el adolescente que se había ahogado el pasado 1 de enero en el río Limay, en la ciudad de Plottier. El desenlace puso fin a un operativo que mantuvo en vilo a familiares, rescatistas y a toda la comunidad.

El hallazgo se produjo a unos 800 metros del sector conocido como La Herradura, el lugar donde el joven había desaparecido luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río. Desde ese punto se concentraron, durante varios días, los esfuerzos de búsqueda.

El operativo se retomó cerca de las 8 de la mañana, con la intervención de distintas fuerzas de seguridad y equipos especializados en rescate. Las tareas incluyeron rastrillajes superficiales y subacuáticos, coordinados para cubrir una amplia zona del cauce y sus márgenes.

La confirmación del hallazgo generó profundo pesar en la comunidad local. Desde los organismos intervinientes destacaron el trabajo conjunto realizado durante los días de búsqueda y acompañaron a la familia del adolescente en este momento de dolor.