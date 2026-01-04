Esta mañana en una zona de campo en cercanías a San Antonio Oeste cayó una avioneta con pasajeros. Aun se están determinando las causas mecánicas del accidente aéreo y hay tres heridos hospitalizados aunque aparentemente sin lesiones de gravedad.

En la avioneta iban tres personas, un matrimonio (de 61 y 65 años) y el piloto. El campo donde cayó el avión está entre la Ruta provincial 2 y la Ruta nacional 3.

Se indicó que los ocupantes sufrieron heridas y habrían sido rescatadas por empleados policiales. Trascendieron que los ocupantes no serían de la provincia y que no se sabe qué ocurrió en el vuelo.

Minutos después hubo una reunión en el aeropuerto Saint Exupery de la ciudad atlántica para analizar lo ocurrido. Fue parte del encuentro integrantes de la Junta de Investigaciones Aéreas con el fin de tomar acciones y determinar responsabilidades.

Noticia en desarrollo