Un piloto herido y sangrando, caminó más de tres mil metros campo adentro hasta llegar a una estación de servicios para pedir auxilio: así comenzó a salir a la luz el dramático accidente aéreo de una avión privado que se precipitó en una zona rural de San Antonio Oeste, cuando volaba desde Las Grutas hacia Santa Fe con tres personas a bordo. Todos sobrevivieron.

Todo se desató a media mañana de hoy, cuando Gustavo Coria, piloto y acompañante, apareció en la YPF de San Antonio Oeste con un fuerte golpe en la cabeza y sangre en el rostro. Pidió auxilio y comenzó con el.relato de lo impensado: el avión que piloteaba había caído en medio del campo y otras dos personas estaban heridas, pero no sabía explicar exactamente dónde había sido el impacto. Había caminado solo, lastimado, durante kilómetros, hasta encontrar ayuda.

A partir de ese momento, se activó un operativo contrarreloj. Mientras Coria era asistido, móviles policiales y una ambulancia comenzaron a recorrer un camino rural entre la Ruta Provincial 2 y la Ruta Nacional 3. Minutos después, con el apoyo de Bomberos, se confirmó lo peor: la aeronave estaba estrellada a unos 3.000 metros campo adentro, lejos de cualquier referencia urbana.

Ya en el lugar, los efectivos se encontraron con el avión destruido y con las otras dos personas que viajaban a bordo, un matrimonio que se trasladaba desde Las Grutas con destino a Arroyo Seco, provincia de Santa Fe. Ambos fueron asistidos y trasladados de urgencia al hospital local.

Según el relato aportado en el lugar por Nazareno Martins, hijo del matrimonio, el vuelo habría sufrido un desperfecto mecánico, lo que obligó al piloto a intentar un aterrizaje de emergencia que terminó de la peor manera. La avioneta quedó seriamente dañada en medio del campo, una postal que resume la gravedad del episodio.

Se supo que el avión es Van's Aircraft RV-7 matrícula LV-XVL, una aeronave del tipo experimental muy popular. Tiene un alto rendimiento de velocidad crucero, de hasta 320 kilómetros por hora. Lo curioso es que según la información del constructor, este modelo es biplaza y viajaban tres personas a bordo..

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, personal de salud y el Gabinete de Criminalística, por orden judicial. Además, se dio aviso a la autoridad aeronáutica, ya que la investigación quedó bajo la órbita de la comisión especializada con sede en Comodoro Rivadavia. El objetivo ahora es claro: determinar qué falló en el vuelo y en qué condiciones se encontraba la aeronave.