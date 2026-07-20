La Policía del Neuquén secuestró preventivamente un fusil cargado que era transportado dentro de una camioneta durante un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 40. El procedimiento ocurrió a la altura del kilómetro 2072, cuando efectivos del Destacamento Nahuel Huapi identificaron un vehículo detenido sobre la banquina.

El hecho se registró mientras los uniformados realizaban tareas de prevención y seguridad vial. Al entrevistar al conductor y solicitar la apertura del rodado, observaron una mochila de gran tamaño. El hombre manifestó que en su interior llevaba un fusil y que el arma se encontraba cargada.

Ante esa situación, los efectivos activaron el protocolo de seguridad para armas de fuego, resguardaron el área y dieron intervención a la Comisaría 28, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales correspondientes.

Hasta el momento, la intervención permitió controlar la situación sin personas heridas ni incidentes mayores, mientras continúan las diligencias para determinar las condiciones en las que era transportada el arma.

El procedimiento preventivo que activó la intervención policial

El operativo formó parte de los controles que la Policía del Neuquén desarrolla de manera permanente en rutas provinciales y nacionales que atraviesan la provincia.

Según informaron desde la fuerza, el hallazgo ocurrió durante una inspección de rutina. La detección del arma permitió aplicar medidas de seguridad antes de que pudiera generarse una situación de mayor riesgo.

El personal policial trasladó la intervención a un sector seguro y evitó manipular la situación sin contar con las condiciones adecuadas, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Cómo actuó la Policía tras detectar el arma

Luego de que el conductor informara que llevaba un fusil cargado, los efectivos tomaron medidas preventivas para proteger tanto al personal policial como a las personas que circulaban por el sector.

Minutos después, integrantes de la Comisaría 28 llegaron al lugar y asumieron las actuaciones de rigor, en coordinación con las disposiciones judiciales vigentes.

La investigación deberá establecer aspectos relacionados con la documentación del arma, la autorización para su tenencia y las circunstancias del traslado.

La importancia de los controles en rutas neuquinas

Los operativos preventivos en rutas cumplen un rol clave en la detección de situaciones vinculadas con armas, documentación irregular y otros hechos que pueden derivar en investigaciones judiciales.

La Ruta Nacional 40 es uno de los corredores más importantes de la Patagonia argentina, con circulación permanente de vehículos particulares, transporte turístico y actividades vinculadas al ámbito rural.

En este contexto, los controles realizados por organismos de seguridad buscan detectar tempranamente situaciones que puedan representar un riesgo para la comunidad.

Antecedentes y contexto sobre controles de armas

Los procedimientos con hallazgo de armas de fuego durante controles vehiculares forman parte de una problemática recurrente en distintas jurisdicciones del país.

En estos casos, la Justicia suele analizar si el arma cuenta con la documentación correspondiente, si quien la transporta está autorizado y bajo qué circunstancias se produjo el traslado.

La diferencia entre una tenencia o transporte autorizado y una situación irregular depende de la documentación presentada y de la evaluación de los organismos judiciales competentes.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Hasta el momento se confirmó que: