¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
De qué murió

Encontraron a un hombre de 80 años sin vida en una obra en construcción en Cutral Co: quién era

El hombre fue encontrado en un lugar que utilizaba para calefaccionarse ya que se encontraba en situación de calle. Las pericias descartan criminalidad en su muerte.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 02 de agosto de 2026 a las 09:36
PUBLICIDAD
Hombre de 79 años hallado sin vida en Cutral Co: causas investigadas

Un hombre de casi 80 años fue encontrado sin vida este viernes por la noche en una vivienda en construcción ubicada en el barrio Alto del Sur, en la ciudad de Cutral Co.

El hallazgo ocurrió cerca de las 22, cuando el dueño del inmueble ingresó al lugar y encontró a la víctima, quien utilizaba esa propiedad para protegerse de las bajas temperaturas con permiso del propio dueño. Tras el descubrimiento, dio aviso inmediato a la Policía.

En el sitio trabajaron efectivos policiales y personal del Ministerio Público Fiscal, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre no presentaba signos de violencia. Luego de las pericias realizadas en el lugar, la Fiscalía autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares.

Quién era y cuál habría sido la causa de muerte

Con el correr de las horas se conoció que la víctima fue identificada como José Santos Fuentealba, de 79 años, quien desde hacía varios años se encontraba en situación de calle.

El adulto mayor logró ser identificado gracias a que un hermano se presentó con las autoridades y confirmó que se trataba de él.

Con las primeras informaciones se cree que no se trató de un hecho violento, sino que el hombre tenía una enfermedad de larga data que le habría provocado el fallecimiento, sin intervención de terceros.

Tras las pericias el cuerpo fue entregado a su familia, luego de tomar evidencia de la escena.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD