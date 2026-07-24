El hermano de Salvador Ferreira cuestionó el rápido entierro en Cutral Co: "Hubo muchas irregularidades administrativas"

La familia de Salvador Ferreira, el hombre que fue encontrado sin vida el jueves por la mañana en una vivienda de Cutral Co, denunció que nunca fue notificada oficialmente de la muerte del joven. Tras enterarse de los sucedido a través de las redes sociales y mensajes de condolencias, cuando llegaron al cementerio, el cuerpo ya había sido sepultado.

El caso de Salvador Ferreira que conmocionó a Cutral Co

Salvador Ferreira fue encontrado sin vida en un domicilio de la calle General Paz al 400 cerca de las 10:30 del pasado 16 de julio. Siete horas más tarde, el cuerpo ya había sido enterrado en el cementerio de esa localidad petrolera.

Tal como publicó Mejor Informado en las últimas horas, el jefe de los Fiscales de Cutral Co Gastón Liotard explicó que luego de que se constara por medio de un médico policial que se trató de un suicidio, el médico forense hizo el acta de defunción y se procedió a reubicar el cuerpo. Respecto de la sepultura sostuvieron que se realizó ante la imposibilidad de contactar a los familiares de Salvador y ante la falta de una morgue en territorio cutralquense, se procedió a la sepultura.

La familia Ferreira contradice a Gastón Liotard

Juan José Ferreira, hermano de Salvador, fue entrevistado este viernes en el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550. En ese contexto, el familiar del joven fallecido explicó cómo se enteró de la muerte del joven, la desesperación por saber dónde estaba su hermano, la noticia de que ya había sido enterrado y qué piden a una semana de lo ocurrido.

"Tomé conocimiento por mensajes de amigos que me mandaban sus condolencias, su pésame; otros me preguntaban qué es lo que pasaba. Mi familia, por su parte, se entera alrededor de las 4:30 de la tarde de ese mismo día (por el jueves 16 de julio). Lo que se investigó fue la mecánica del de la muerte, no de cómo llegó él a esa resolución (por el suicidio)", sostuvo Juan José Ferreira en el comienzo de una extensa entrevista.

La fachada del cementerio de Cutral Co, donde fue sepultado Salvador Ferreira - Foto: Archivo

Juan José relató que un amigo de Salvador le comentó a sus padres que lo estaban velando en una funeraria de Cutral Co, pero al llegar no lo encontraron. "Ese chico les dice a mis papás que lo estaban velando en la funeraria López & Hermanos, a la que acuden inmediatamente. Y cuando llegan les comentan que ya no estaba ahí el cuerpo de Salvador, que estuvo aproximadamente dos horas y luego ya se lo habían llevado el cementerio municipal", añadió.

Consultado sobre quién tomó la decisión de que el cuerpo de Salvador fuese enterrado, Juan José reveló un nombre que habría encontrado en un documento oficial. "Yo logro dar con un oficio firmado firmado por la fiscal del caso, la doctora Ana Matheu en el cual solicita la colaboración de Desarrollo Social para que disponga de los medios necesarios para lo que tenga que ver con los trámites de sepelio y el traslado del cuerpo y la posterior y el posterior sepultura de de mi hermano", completó.

Respecto de la versión oficial, que brindó Liotard a este y otros medios periodísticos, Juan José la cuestionó. "En el día de ayer (por el jueves 23) y antes de ayer (por el miércoles 22), el doctor Liotard dio notas y, la verdad que, se contradice. Yo tengo el legajo de la investigación, dicho sea de paso, pudimos hablar con la Policía y la Fiscalía porque nosotros presionamos para hablar, ellos en ningún momento se comunicaron ni se preocuparon. El argumento del doctor Liotard es que algo hay que hacer con el cuerpo, porque no contaban con lugares para el depósito del cuerpo, que no habían dilaciones para disponer del mismo, pero en el cementerio cuentan con depósitos", cuestionó

El hermano de Salvador Ferreira sostuvo que quien firmó el acta para la entrega del cuerpo fue la dueña de la casa donde fue hallado sin vida. "No es es una persona allegada a la familia, no la conocíamos hasta ese día. Es la propietaria del domicilio donde El Salvador fue hallado. Ella firma haciéndose cargo de la recepción del cuerpo. Del legajo de la investigación no surge en ningún momento que la Policía haya intentado realizar la búsqueda de de familiares", protestó.

Qué pide la familia de Salvador Ferreira a una semana de sus muerte

Desde la familia Ferreira no cuestionan que la muerte haya sido producto de una trágica decisión de Salvador. Pero si buscan llegar hasta las últimas consecuencias sobre los motivos que llevaron a una sepultura tan rápida sin que pudieran darle el último adiós. "No encontramos que haya habido otros factores externos que causasen la muerte, más allá de la resolución que tomó mi hermano. Eso nos queda claro. Lo que sí tenemos que deslindar son las responsabilidades administrativas de todo el circuito que intervino ese día (16 de julio) porque detectamos muchas irregularidades. Hablamos con con todos los los organismos que intervinieron desde Fiscalía, Policía, Desarrollo Social, la funeraria y, finalmente, el cementerio. Todos se desligan de responsabilidad, todos llevan agua para su molino. Es un andamiaje administrativo muy complejo. Vamos a intentar ver quiénes son los responsables, quiénes decidieron, porque llegamos al cementerio el día viernes de la semana pasada y encontramos una ficha de recepción del cuerpo al cementerio que no está firmada y explorada por nadie", concluyó.

La entrevista completa a Juan José Ferreira, hermano de Salvador, en AM 550