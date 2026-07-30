Avanza la investigación por la muerte del criancero de 54 años que fue hallado sin vida en su domicilio en Andacollo. Luego de que vecinos afirmen no verlo hace días, la policía asistió al lugar junto con su familia.

Como nadie contestaba la puerta, ingresaron a la fuerza y lo encontraron sin vida con varias lesiones, sin embargo no había entradas forzadas.

Luego fue identificado como Ramón Darío Hernández, quien hacía tareas de criancero en la zona de Los Miches, donde compartía junto a su hermano el cuidado del ganado.

Qué reveló la autopsia: heridas previas, hemorragia y una fractura de pie

La autopsia realizada para conocer la causa de muerte apuntó a un accidente doméstico y prácticamente se descarta la criminalidad o participación de terceros.

El informe forense, dado a conocer este jueves por el fiscal jefe de la V Circunscripción Judicial, Fernando Fuentes, orienta la causa hacia la hipótesis de un accidente doméstico y prácticamente descarta la intervención de una tercera persona.

El fiscal explicó que la autopsia determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de una grave hemorragia provocada por una lesión en uno de sus pies. Según detalló, todo indica que Hernández permaneció durante varias horas perdiendo sangre, posiblemente durante toda la noche.

Esto coincide con los hallazgos ya que en la vivienda había una gran cantidad de sangre, principalmente en el colchón donde estaba.

Fuentes también precisó que las lesiones observadas en otras partes del cuerpo, específicamente en la espalda, eran anteriores al momento de la muerte, por lo que la autopsia permite descartar que hayan sido ocasionadas durante un ataque.

Asimismo, el estudio reveló que uno de los dedos del pie lesionado presentaba no solo un profundo corte visible a simple vista, sino también una fractura.

Todos estos datos refuerzan la hipótesis de un accidente, ya que al momento de hallarlo todas las puertas estaban cerradas con llave desde el interior y las ventanas permanecían cerradas y con rejas.

La hipótesis es que Hernández sufrió algún accidente, que le provocó la lesión y posteriormente la hemorragia, que fue la causa de muerte.

Sin embargo la investigación continuará ya que el Ministerio Público Fiscal aún debe realizar entrevistas y aguarda los resultados de los estudios toxicológicos.