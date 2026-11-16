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Misterioso hallazgo

Encontraron a un hombre sin vida en un domicilio de Cutral Co: qué se sabe

No han trascendido detalles de la persona ni las circunstancias en las que fue encontrado, aunque se mencionó la presencia de olor a gas en la vivienda.

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Por Redacción Policiales
Lunes, 16 de noviembre de 2026 a las 09:19
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Pasadas las 19 del domingo se informó del hallazgo de una persona sin vida en inmediaciones del barrio Zani y el Cono de Seguridad, en Cutral Co.

La Fiscalía confirmó lo sucedido y aún no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias del hecho o la posible identidad de la víctima.

Según testimonios de los vecinos, la policía llegó hasta el lugar ya que se alertó por un fuerte olor a gas dentro de la vivienda. Además algunas personas relataron que el sábado había sido visto en el patio de su propiedad.

Por el momento no hay información oficial sobre la posible causa de muerte, aunque a partir de los testimonios no se descarta una intoxicación por monóxido de carbono.

Se aguarda información de las autoridades judiciales para conocer las circunstancias del hecho y determinar qué ocurrió.

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