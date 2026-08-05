La historia de Yamir Schnaider emocionó a todo el país. El joven de Río Colorado tiene Síndrome de Weaver, una enfermedad genética extremadamente poco frecuente que provocó un crecimiento fuera de lo común: mide 2,30 metros, calza 56 y, debido a las complicaciones que fueron apareciendo con el paso de los años, hoy ya no puede caminar y necesita asistencia permanente para realizar las tareas más simples.

Después de meses de pedidos, campañas solidarias y una comunidad que decidió involucrarse, finalmente llegó una noticia esperada. La Provincia de Río Negro y la Municipalidad de Río Colorado avanzan con la construcción de un dormitorio y un baño especialmente adaptados, una obra que promete transformar la vida cotidiana de Yamir y aliviar el enorme esfuerzo que realiza todos los días su madre, Soledad Ruppel, principal sostén y cuidadora.

La necesidad era urgente. Tras terminar sus estudios en la Escuela Especial N° 9, los fuertes dolores articulares comenzaron a limitar cada vez más sus movimientos hasta obligarlo a utilizar una silla de ruedas. A esa condición se suma una agenesia del cuerpo calloso, por lo que requiere acompañamiento permanente para movilizarse y desarrollar sus actividades diarias.

El caso despertó una ola de solidaridad que trascendió Río Colorado. La familia del exbasquetbolista Emanuel Ginóbili colaboró para conseguir ropa y calzado confeccionados a su medida, estudiantes del CET N° 10 adaptaron su cama ortopédica y el Hospital "Dr. José Cibanal" gestionó equipamiento postural y una futura grúa de transferencia para facilitar su atención.

La ampliación de la vivienda comenzó a tomar forma luego de que el equipo de Desarrollo Social del municipio evaluara las necesidades de la familia junto al intendente Duilio Minieri. Más tarde, el gobernador Alberto Weretilneck impulsó la intervención del IPPV y del Ministerio de Desarrollo Humano para concretar una obra largamente esperada. Entre materiales y mano de obra, la inversión supera los 20 millones de pesos. Para la familia, sin embargo, el valor de la obra va mucho más allá de lo económico: representa la posibilidad de que Yamir pueda vivir con mayor comodidad, seguridad y dignidad.