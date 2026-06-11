Encontraron muerto a un empresario vinculado a Martín Menem y la Justicia analiza varias hipótesis

La muerte de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un contador venezolano de 46 años y socio empresarial de Martín Menem, generó conmoción en el ámbito político y empresarial. El hombre fue hallado sin vida en un departamento del barrio porteño de Almagro y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Osorio Peñaloza se desempeñaba como gerente y directivo de GenTech Argentina S.A., la empresa de suplementos dietarios fundada por el actual presidente de la Cámara de Diputados. Además, mantenía una relación cercana con Menem tanto en el plano profesional como personal.

Por el momento, el expediente fue tratado bajo la figura de muerte dudosa

Según trascendió, el empresario fue encontrado dentro de su vivienda luego de que allegados advirtieran que no respondía llamados ni mensajes desde hacía varios días. El hallazgo activó inmediatamente la intervención policial y judicial.

Las primeras actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia, que decidió avanzar con pericias y estudios forenses para determinar la causa exacta del fallecimiento. Por el momento, el expediente fue tratado bajo la figura de muerte dudosa, una calificación inicial utilizada cuando aún no existen elementos concluyentes sobre lo ocurrido.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Martín Menem se trasladó hasta el lugar tras conocer la noticia. Su presencia quedó registrada dentro de las actuaciones policiales y posteriormente fue confirmada por distintos medios nacionales.

Frente a las múltiples especulaciones surgidas en redes sociales y medios de comunicación, el titular de la Cámara de Diputados publicó un mensaje en el que expresó su dolor por la pérdida y pidió esperar el avance de la investigación judicial.

“Evitemos especulaciones y versiones sin sustento”, sostuvo Menem al referirse públicamente al caso, además de destacar el vínculo que mantenía con el empresario fallecido.

Mientras tanto, los investigadores continúan analizando cámaras de seguridad, testimonios y distintos elementos secuestrados durante las primeras diligencias. También se esperan los resultados de los estudios forenses que podrían aportar precisiones sobre las causas del deceso.

Por ahora, ninguna hipótesis fue descartada oficialmente. La causa sigue en etapa preliminar y los responsables de la investigación mantienen reserva sobre los detalles del expediente hasta contar con mayores evidencias.

La muerte de Osorio Peñaloza se convirtió rápidamente en uno de los temas políticos más comentados de las últimas horas debido a su cercanía con Martín Menem y al rol que desempeñaba dentro de las empresas vinculadas al dirigente libertario. Mientras avanzan las pericias, la expectativa está puesta en los próximos informes judiciales que permitan esclarecer qué ocurrió en el departamento donde fue encontrado sin vida.