Facundo Manes acusa a Martín Menem de amenazas en el Congreso

El diputado nacional por Democracia para Siempre, Facundo Manes, denunció que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en uno de los pasillos del Congreso de la Nación, en la previa a la sesión sobre la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Según Manes, Menem le habría dicho: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”.

La acusación generó una inmediata reacción de Menem, quien respondió desde sus redes sociales: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”. Durante la sesión, otros legisladores se sumaron al debate. El diputado Pablo Juliano afirmó que se sintió burlado por la comisión de Presupuesto y cuestionó a Menem por supuestas presiones sobre los diputados: “¿Quién va a pagar la lista? ¿Espert o usted, que anda apretando diputados por el pasillo?”, indicó.

En defensa del presidente de la Cámara, la diputada Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, aseguró que presenció el saludo entre Menem y Manes y negó cualquier tipo de amenaza: “Fue solo eso, dejen de mentir porque yo estuve ahí y no le dijo absolutamente nada. Salvo que sea ventrílocuo, y creo que esas facultades hasta ahora no las tiene”.

El diputado libertario y presidente de bloque Gabriel Bornoroni también respaldó la versión de Márquez y acusó a Manes de mentir: “Es un farsante mentiroso y no tenemos que permitir eso. Me pone mal y triste porque yo tenía aprecio por el diputado Manes y lo que ha hecho es una canallada”. La diputada Lilia Lemoine agregó que existe un video que refuerza la postura de los legisladores que defienden a Menem y comparó el caso con una denuncia falsa que recibió previamente de otra parlamentaria.