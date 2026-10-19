Encontraron muerto a un hombre en Bariloche y la Justicia busca determinar qué ocurrió

Un hombre fue encontrado muerto durante la tarde del domingo en inmediaciones de las calles Onelli y La Paz, en el Alto de Bariloche. El hecho activó un operativo judicial y policial destinado a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

La intervención comenzó luego de que se alertara sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el sector. Tras la llegada de efectivos policiales al lugar, se constató la situación y se dio inmediata intervención a los organismos encargados de la investigación.

Desde la Comisaría 28 confirmaron el hallazgo. Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las causas del deceso ni sobre las circunstancias previas al hecho.

Como parte de las actuaciones, se desplegó un operativo encabezado por personal del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística y el médico policial, quienes realizaron las pericias necesarias para relevar evidencia y avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Las tareas incluyeron la inspección del lugar, el relevamiento de indicios y la recopilación de información que permita establecer qué ocurrió antes del hallazgo.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que todas las hipótesis continúan bajo análisis y que será el avance de las pericias el que permita determinar las circunstancias de la muerte.

Esperan resultados de la investigación

Durante las próximas horas se incorporarán al expediente los informes técnicos y médicos que resulten de las diligencias realizadas en el lugar. La causa quedó bajo intervención judicial y las autoridades anticiparon que se continuará trabajando para esclarecer el episodio y definir los pasos procesales correspondientes.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas demoradas ni sobre medidas judiciales adicionales vinculadas con el caso.