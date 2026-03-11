Un detenido fue imputado por intentar provocar un incendio dentro de un calabozo de la Comisaría 28 de Bariloche, tras presuntamente prender fuego una frazada junto a otro interno para impedir el accionar policial. El episodio ocurrió el 30 de junio de 2025 y ahora la Justicia abrió una investigación penal por el delito de daño agravado.

Todo ocurrió durante la mañana, entre las 10:30 y las 11, en el sector de calabozos de la comisaría ubicada en la esquina de Otto Goedecke y La Paz, en pleno radio urbano de la ciudad. Según la acusación fiscal, el conflicto comenzó después de un cruce verbal entre otro detenido y un efectivo policial.

En medio de esa tensión, dos internos que estaban alojados en un calabozo contiguo habrían tomado una decisión peligrosa. De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, encendieron una frazada utilizando un encendedor que tenían en su poder.

El fuego comenzó a expandirse dentro del pequeño espacio de detención. Las llamas y el humo generaron un momento de fuerte preocupación dentro de la dependencia policial. Según la acusación, el incendio provocó daños en la estructura del calabozo y afectó el ambiente en el sector donde se encontraban otras personas.

Para la Fiscalía, los detenidos habrían actuado de manera coordinada y con un objetivo claro: entorpecer la intervención del personal policial. Por ese motivo el hecho fue calificado provisoriamente como daño agravado con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad.

Durante la audiencia judicial se detallaron distintos elementos de prueba que sostienen la acusación. Entre ellos figuran actas policiales del procedimiento, fotografías del lugar, un croquis del sector de calabozos, declaraciones de efectivos. Del otro lado, la defensa particular intentó frenar la imputación. El abogado sostuvo que no existían elementos suficientes para atribuir el hecho a su cliente.

Sin embargo, el juez de Garantías rechazó ese planteo. El magistrado entendió que la acusación describió cuándo ocurrió el hecho, dónde y de qué manera, lo que permite que el imputado conozca claramente de qué se lo acusa y pueda ejercer su defensa. Con ese criterio, el tribunal tuvo por formulados los cargos contra el detenido.