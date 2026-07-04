Atropelló a un policía y una vecina en Aluminé, escapó, pero horas más tarde lo detuvieron

Durante la noche del viernes, en medio de los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026, un grave episodio alteró la tranquilidad de la localidad de Aluminé. Un efectivo policial y una vecina fueron atropellados por un vehículo cuyo conductor escapó sin asistir a las víctimas y se refugió en su domicilio.

Cómo fue el operativo para dar con el temerario conductor

Tras el incidente, la Policía del Neuquén desplegó un operativo para reconstruir lo ocurrido e identificar al automóvil involucrado. A partir de testimonios recabados en el lugar y de las primeras diligencias investigativas, los efectivos lograron ubicar el Volkswagen Gol rojo que habría participado en el hecho.

La investigación avanzó rápidamente y un grupo de policías se dirigió hasta la vivienda donde se encontraba el presunto conductor. Allí se produjo un nuevo incidente que derivó en la demora de un hombre, quien posteriormente quedó detenido por disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El policía sufrió politraumatismos y fue derivado a San Martín de los Andes

Bernardo Troncoso, el efectivo herido, recibió asistencia inmediata por parte de un compañero de la fuerza y de vecinos que presenciaron la escena. Posteriormente fue trasladado al hospital de Aluminé, donde los médicos constataron que presentaba politraumatismos. Debido a la complejidad del cuadro clínico, durante la madrugada se resolvió su derivación a la Clínica Chapelco de San Martín de los Andes, para la realización de una tomografía y otros estudios de mayor complejidad.

Por su parte, la mujer también resultó lesionada como consecuencia del impacto, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución médica.

La Fiscalía busca determinar cómo ocurrió el hecho

La causa quedó bajo intervención del MPF, que dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del episodio. Entre las diligencias previstas se encuentra el secuestro del vehículo presuntamente involucrado, además de la incorporación de nuevas pruebas y testimonios que permitan reconstruir con precisión la mecánica del atropello.

Mientras tanto, el hombre detenido permanece a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas se definan los cargos y las medidas procesales correspondientes.