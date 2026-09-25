Una moto que había sido robada en una estación de servicio de Cipolletti fue recuperada en Cinco Saltos luego de un operativo que comenzó con una alerta al 911 RN Emergencias y continuó con el seguimiento de las cámaras y la intervención de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

Tras recibir la denuncia, el personal del 911 irradió de inmediato la información a la red policial y activó el seguimiento mediante el sistema de videovigilancia. Las imágenes permitieron establecer que la Honda Wave 110cc. se desplazaba en dirección hacia el Distrito Vecinal y desde allí a Cinco Saltos, aportando un dato clave para orientar la búsqueda.

Con esa información, efectivos de la BMA desplegados en la zona lograron localizar el rodado. Los policías dieron la voz de alto, pero la conductora hizo caso omiso y continuó la marcha, por lo que se inició un seguimiento controlado.

El procedimiento terminó en la intersección de Río Deseado y Catamarca, en jurisdicción de la Comisaría 43°, cuando la conductora perdió la estabilidad y cayó con la moto. Fue asistida y trasladada al hospital local, donde se constataron lesiones leves.

La motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía de turno fue informada sobre el procedimiento y, debido a que se trataba de una menor de edad, también intervino la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Posteriormente, la joven quedó a disposición de su progenitora.

El procedimiento muestra cómo una denuncia ingresada al 911 RN Emergencias puede transformarse en información operativa para los equipos desplegados en territorio. La articulación entre las cámaras, la red policial y la BMA permitió seguir el desplazamiento del vehículo entre dos localidades y orientar su localización.