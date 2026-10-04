Durante la tarde del sábado 3 de octubre encontraron a una persona sin vida en inmediaciones de las calles Gobernador Anaya y 12 de Septiembre, en cercanías de las vías del tren, en la ciudad de Neuquén.

Tras el hallazgo trabajó en el lugar personal policial y efectivos de Criminalística para realizar las pericias y preservar el lugar. Según los primeros datos la persona, un hombre, presentaría una herida de arma blanca.

La víctima tendría alrededor de 50 años y fue identificado preliminarmente como un hombre de apellido Morales.

Tras el hallazgo, trabajó en el lugar personal policial junto a efectivos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y brindar más detalles del hecho.