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Un hombre mayor de edad

Encontraron un hombre sin vida en Neuquén: investigan una posible muerte violenta

Trabajó Criminalística y personal policial en el lugar para preservar la zona y poder brindar información del hallazgo.

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Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 12:11
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, la persona no fue identificada oficialmente y no trascendieron detalles del hallazgo y la causa de muerte. Foto: Gentileza Neuquén en Noticias.

Durante la tarde del sábado 3 de octubre encontraron a una persona sin vida en inmediaciones de las calles Gobernador Anaya y 12 de Septiembre, en cercanías de las vías del tren, en la ciudad de Neuquén.

Tras el hallazgo trabajó en el lugar personal policial y efectivos de Criminalística para realizar las pericias y preservar el lugar. Según los primeros datos la persona, un hombre, presentaría una herida de arma blanca.

La víctima tendría alrededor de 50 años y fue identificado preliminarmente como un hombre de apellido Morales.

Tras el hallazgo, trabajó en el lugar personal policial junto a efectivos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y brindar más detalles del hecho.

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