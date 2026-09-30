Una pelea que duró menos de un minuto terminó convertida en una causa por homicidio y con un hombre de 29 años preso en Cipolletti. Claudio Manuel Uribe fue acusado por homicidio simple por la muerte de Jorge Eduardo Benavides, de 49 años, luego de una agresión que comenzó dentro de un comercio, siguió en plena calle y quedó registrada por cámaras de seguridad. La víctima terminó inconsciente sobre la vereda, fue llevada inicialmente al hospital y recibió el alta, pero horas después volvió en estado crítico y murió el domingo. La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo consideró que, por ahora, la evidencia permite sostener la acusación fiscal y ordenó la prisión preventiva.

Todo comenzó por una vieja bronca. Uribe y Benavides no eran desconocidos. Sus familias se conocen desde hace años, viven a pocas cuadras de distancia y existían vínculos personales entre ambos grupos familiares. Según la acusación, el conflicto se originó por un supuesto episodio que involucraba a la madre de Uribe. La noche del viernes 25 de septiembre, cerca de las 21:40, el joven llegó acompañado a una vinoteca ubicada en Pastor Bowler y Las Torcazas, donde se encontraba Benavides. Allí comenzó el reclamo.

Sin embargo, la discusión no quedó adentro del comercio. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Benavides salió del lugar y Uribe lo siguió hasta la calle. Allí se produjo la agresión. La fiscalía sostiene que recibió golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, hasta quedar tendido e inconsciente. Una mujer que declaró durante la investigación incluso relató que, cuando Uribe ingresó al comercio, habría advertido: "Ahora se va a pinchar". Otros vecinos intervinieron durante el ataque y le reclamaron que se detuviera.

Y ahí aparecen las cámaras, una de las piezas centrales del expediente. La secuencia fue registrada por dispositivos de seguridad y posteriormente fue observada por la jueza durante la audiencia. Las imágenes mostraban una pelea de unos 40 segundos; la defensa habló de una duración cercana a los 50 segundos. Pero para la magistrada no se trató solamente de cuánto duró el episodio. Al analizar las imágenes tuvo en cuenta la diferencia física y de edad entre los protagonistas, el estado de ebriedad que presentaba Benavides y la continuidad de la agresión pese a los pedidos de quienes estaban en el lugar.

Después vino una parte de la historia que ahora quedó bajo la lupa. La Policía llegó alrededor de las 22:15 y encontró a Benavides tendido en la vereda. Los efectivos lograron que recuperara el conocimiento, pero el hombre no quiso identificar a quien lo había golpeado y tampoco aceptó inicialmente ser trasladado para recibir atención médica. Finalmente fue llevado hasta el domicilio de un familiar y, más tarde, su hija lo trasladó en un Uber hasta el hospital Pedro Moguillansky. Según lo expuesto durante la audiencia, recibió medicación y fue dado de alta.

Pero la historia no terminó ahí. Ya en la casa de un amigo, en el barrio Obrero, Benavides comenzó a descompensarse. Su estado empeoró durante la madrugada y volvió a ser trasladado al hospital el sábado por la tarde. Ingresó con un traumatismo craneoencefálico grave y un marcado deterioro neurológico. Los estudios determinaron una lesión cerebral severa y posteriormente se declaró la muerte encefálica. El fallecimiento se confirmó el domingo 27 de septiembre. La autopsia encontró fracturas en el cráneo y múltiples hemorragias en la zona de la cabeza.

¿Qué pasó entre la pelea y la muerte?

Precisamente ahí aparece una de las discusiones más fuertes de la causa. La fiscalía sostiene que el nexo entre la golpiza y la muerte nunca se interrumpió y que las lesiones provocadas durante la agresión terminaron causando el fallecimiento. La defensa, en cambio, cuestionó la existencia de una intención homicida y pidió que el caso sea considerado como homicidio preterintencional. El abogado Rodrigo Martínez también puso la lupa sobre las horas transcurridas entre la primera atención médica y el segundo ingreso al hospital y planteó que ese período deberá ser investigado para determinar qué ocurrió.

Lo único que tengo para declarar es que yo no maté a nadie

En medio de esa discusión, Uribe habló ante la jueza y negó haber querido matar a Benavides. "Lo único que tengo para declarar es que yo no maté a nadie", sostuvo. También afirmó que había cometido un error y que sabía que debía hacerse responsable, aunque rechazó haber tenido una intención homicida. La fiscalía, sin embargo, pidió que permaneciera detenido porque todavía quedan testigos por entrevistar y existe riesgo de que pueda influir sobre ellos, especialmente porque se trata de personas del mismo barrio que conocen a los protagonistas.

Finalmente, Sánchez Merlo dio por formulados los cargos por homicidio simple y habilitó una investigación preparatoria de cuatro meses. Durante ese mismo período Uribe permanecerá en prisión preventiva. Ahora la Justicia tendrá que avanzar sobre las cámaras, los testimonios, la autopsia y, especialmente, sobre esa ventana de horas entre la primera atención médica y el grave deterioro que terminó con la muerte de Benavides. La pelea duró segundos. Las preguntas que dejó, en cambio, recién empiezan.