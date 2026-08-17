Un operativo conjunto entre Guardafauna de la Provincia del Neuquén y efectivos de la Comisaría 8ª de Piedra del Águila terminó con el decomiso de 32 truchas y tres actas de infracción, luego de detectar que un grupo de pescadores había superado ampliamente la cantidad de ejemplares permitida.

El procedimiento se realizó durante la tarde-noche del domingo en un sector de acceso a la hidroeléctrica Piedra del Águila, donde personal provincial se encontraba realizando tareas de fiscalización de la actividad de pesca.

Durante el operativo, los agentes identificaron un vehículo en el que se trasladaban tres personas. Según la información difundida, los ocupantes se mostraron inicialmente reticentes ante la intervención de los inspectores.

Al realizar la inspección correspondiente, Guardafauna constató que los pescadores habían excedido el límite de ejemplares permitido por la normativa vigente.

Decomisaron 32 truchas

Como consecuencia de la infracción, el personal actuante procedió al decomiso de 32 truchas que se encontraban en poder de los pescadores.

Además, se labraron tres actas de infracción, una por cada persona involucrada, por el incumplimiento de las normas que regulan la actividad.

El operativo contó con la participación de efectivos de la Comisaría 8ª de Piedra del Águila, que acompañaron las tareas de fiscalización realizadas por Guardafauna.

Desde los organismos de control recordaron la importancia de respetar las reglamentaciones vigentes para la pesca deportiva en la provincia, tanto respecto de las cantidades de ejemplares que pueden capturarse como de los lugares y condiciones habilitados.

Las autoridades remarcaron que los controles buscan prevenir la extracción indiscriminada y contribuir a la preservación de los recursos ictícolas de Neuquén.