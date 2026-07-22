La Policía de Neuquén comunicó que encontraron sano y salvo a un hombre de 74 años buscado desde el 16 de julio en la provincia.

En el marco de una causa por averiguación de paradero, personal de la División Brigada Rural de la Dirección Seguridad Alto Neuquén logró localizar este miércoles al hombre en buen estado.

El procedimiento se desarrolló en un puesto ubicado sobre el arroyo Leuto Caballo, al pie del Cerro Negro, donde los efectivos dieron con el paradero de la persona, quien se encontraba desaparecida desde hacía varios días.

Tras el hallazgo, el hombre fue asistido por un agente sanitario, quien constató que se encontraba en buen estado de salud, por lo que se informó la novedad a la autoridad judicial interviniente.