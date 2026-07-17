Ingresó a una parrilla por una ventana y escapó con 16 millones: buscan identificarlo por sus tatuajes en el cuello

Un delincuente ingresó por una ventana trasera de un restaurante de Villa La Angostura y escapó con bebidas importadas y dinero en efectivo por un valor estimado de 16 millones de pesos. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, mientras una gran cantidad de vecinos se encontraba en la avenida Arrayanes celebrando el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza.

El robo tuvo lugar alrededor de la 1:30 en la parrilla Renacer, ubicada en avenida Arrayanes 176, a pocos metros de la Comisaría 28. Según relató el propietario del comercio a La Angostura Digital, el delincuente accedió al patio trasero del local y rompió un vidrio de la cocina para ingresar al interior del establecimiento.

Las cámaras de seguridad registraron el accionar del sospechoso, cuya identificación podría avanzar por los tatuajes visibles en su cuello.

Una vez dentro, el ladrón recorrió distintos sectores del restaurante y se apoderó de varias botellas de whisky importado y una suma de dinero en efectivo que se encontraba guardada en una caja metálica. El damnificado estimó que el valor total de los elementos sustraídos alcanza aproximadamente los 16 millones de pesos.

Pese a que la alarma del comercio no se activó durante el episodio, las cámaras de seguridad registraron con claridad la secuencia del robo. En las imágenes se observa al delincuente desplazándose por el lugar, utilizando un balde metálico para cargar las botellas y retirándose luego por la puerta principal mientras en el exterior continuaban los festejos, sin llamar la atención de quienes circulaban por la zona.

La denuncia fue presentada en la Comisaría 28 de Villa La Angostura, cuyos efectivos llevan adelante las tareas investigativas para esclarecer el hecho. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el material de videovigilancia permitió obtener imágenes nítidas del autor, quien actuó a rostro descubierto durante todo el procedimiento.

Uno de los elementos que podría resultar clave para avanzar en la identificación del sospechoso son los tatuajes visibles que presenta a ambos lados del cuello, los cuales quedaron registrados en las grabaciones. Si bien trascendió que el presunto autor estaría identificado, hasta el momento no se informó oficialmente sobre detenciones relacionadas con el millonario robo.



