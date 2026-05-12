Lo que comenzó como una investigación por una estafa telefónica a una jubilada de Neuquén terminó revelando un escenario mucho más complejo y peligroso. La Policía provincial realizó este martes una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del sector sur de la capital neuquina y encontró más de dos kilos de cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo y vehículos presuntamente vinculados a una organización delictiva.

El operativo fue llevado adelante por el Departamento Delitos Económicos con apoyo de diversas divisiones especializadas de la Dirección Delitos Neuquén. En total, participaron unos 30 efectivos distribuidos en nueve móviles policiales.

La causa se inició luego de la denuncia de una mujer de 82 años que fue víctima del conocido “cuento del tío”. Según relató ante la Comisaría 17, recibió un llamado telefónico de una mujer que simuló ser una sobrina. Durante más de una hora de conversación —74 minutos, según la investigación— logró convencerla de reunir todos sus ahorros y entregárselos a un supuesto empleado bancario.

Poco después, un hombre llegó hasta la vivienda de la víctima y se retiró con 20 mil dólares en efectivo. Minutos más tarde, la jubilada descubrió que había sido engañada al comunicarse con sus familiares.

A partir de allí comenzó una investigación que incluyó análisis de comunicaciones telefónicas, cámaras de seguridad urbanas y seguimiento de movimientos vehiculares a través del Centro de Monitoreo Urbano. Los investigadores lograron identificar el automóvil utilizado durante la maniobra y reconstruyeron el recorrido realizado tras concretarse la estafa.

Las pistas condujeron hasta distintos domicilios del barrio Jardines del Rey, donde finalmente la Justicia autorizó cuatro allanamientos simultáneos.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró cuatro armas de fuego, 39 municiones, una réplica de arma, 13 teléfonos celulares, nueve tarjetas SIM, medio millón de pesos en efectivo y dos vehículos —un Ford y un Nissan— que habrían sido utilizados en distintas maniobras investigadas.

“Cocaína secuestrada en allanamientos en Neuquén”

Además, los efectivos encontraron prendas de vestir similares a las utilizadas por el sospechoso que retiró el dinero de la vivienda de la jubilada.

Sin embargo, el hallazgo más impactante ocurrió en uno de los domicilios allanados, donde los investigadores encontraron más de dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, lo que abrió una nueva línea de investigación vinculada al narcotráfico.

Como resultado de los operativos, cinco personas quedaron demoradas y a disposición de la Justicia. Las autoridades ahora intentan determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y si la banda estaba vinculada a otros hechos similares ocurridos en Neuquén y la región.

El procedimiento contó con participación de distintas áreas especializadas, entre ellas Delitos Contra la Propiedad, Sustracción Automotores, Fuerza Pública, Seguridad Personal y Gestión de Prevención del Delito.

La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.